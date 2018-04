Gajdoš: Zmeko spĺňa všetky predpoklady na výkon funkcie náčelníka GŠ OS

Vláda na návrh ministra v stredu odsúhlasila vymenovanie Zmeka do čela GŠ. Gajdoš informoval, že nomináciu už prekonzultoval i s hlavným veliteľom slovenskej armády, prezidentom SR Andrejom Kiskom. Výber 50-ročného Zmeka spomedzi všetkých slovenských generálov označil šéf rezortu vnútra ako najperspektívnejšiu voľbu aj z vekového hľadiska a „tajný tromf do budúcnosti" s tým, že po ukončení štvorročného obdobia v pozícii náčelníka GŠ by Zmeko mohol kandidovať na post podpredsedu vojenských výborov EÚ alebo NATO.

Minister sa ohradil voči kritike, ktorá voči nominácii Zmeka zaznela. „Zdôrazňujem, že OS sú v zmysle zákona apolitické, tento post nebol v minulosti nikdy predmetom politického zápasu a ani nebol zneužívaný v politickom boji. Nevidím teda žiadny dôvod, prečo by tomu malo byť teraz inak," uviedol.

„Nespochybňujem profesionálne kvality ostatných pánov generálov, vysoko si ich vážim, samozrejme aj ich prácu, pretože som s nimi mal možnosť robiť dlhé roky, každého z nich poznám osobne, poznám jeho kvality a môj názor je taký, že každý z generálov by mal byť pripravený a schopný zastávať akúkoľvek funkciu v OS SR," zdôvodnil minister svoj výber.

„Nenastúpil som do rezortu ako nováčik pred dvoma rokmi, ale 42 rokov v OS ma, myslím, oprávňuje k tomu, aby som skutočne mohol ako minister obrany, ktorý je jednoznačne zodpovedný za ministerstvo obrany a riadi náčelníka GŠ predložiť návrh vláde SR," uviedol ďalej. Pripomenul, že ako zástupca náčelníka GŠ sa tiež za viac ako deväť rokov nikdy neohradil voči tomu, že nebol vymenovaný za náčelníka GŠ. „Akceptoval som to, pretože sú to výsostné vody ministra obrany na to, aby predložil návrh vláde SR," doplnil.

Gajdoš zdôraznil, že Zmeko prešiel celým spektrom veliteľských funkcií

Gajdoš zdôraznil, že Zmeko počas viac ako 30-ročnej kariéry v armáde prešiel celým spektrom veliteľských funkcií. „Má absolútne skúsenosti z priameho velenia vojskám, procesov, ktoré sú na Generálnom štábe, ale aj z ministerstva obrany, pretože už druhý rok zastáva funkciou národného riaditeľa pre vyzbrojovanie," vysvetlil.

Minister vymenoval, že Zmeko pôsobil na veliteľských funkciách od čaty až po brigádu, bol náčelníkom odboru pre operácie, ako aj náčelníkom štábu veliteľstva Pozemných síl, pôsobil na viacerých funkciách v rámci GŠ, vrátane pozície veliteľa Centra riadenia operácií. Bol tiež zástupcom veliteľa Pozemných síl a má aj skúsenosti z pôsobenia v misii OSN na Cypre a velil slovenskému kontingentu v Iraku.

Nomináciu kritizovalo opozičné OĽaNO, podľa poslanca hnutia Eduarda Hegera nespĺňa potrebné predpoklady na zastávanie najvyššieho postu v OS a v porovnaní so súčasným náčelníkom GŠ Milanom Maximom nemá dostatočný morálny kredit, ani dostatok veliteľských skúseností.

Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko kritizovala, že rozhodnutiu o Zmekovi nepredchádzala diskusia s odbornou verejnosťou, na tejto nominácii jej vadí, že meno Zmeka sa na ministerstve obrany spája s kauzami týkajúcimi sa vyzbrojovania OS. "Pán Zmeko je jedným z krstných otcov modernizačných projektov pod taktovkou SNS. So všetkým negatívnym, čo s tým je spojené," povedal Martin Dubéci, bezpečnostný analytik a člen predsedníctva Progresívneho Slovenska.

Kiska vymenuje Zmeka v štvrtok

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje Daniela Zmeka za náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR vo štvrtok (26.4.) o 15.15. h. V stredu túto nomináciu schválila vláda. Kiska vo štvrtok takisto povýši štyroch generálov do vyššej hodnosti a vymenuje aj jedného nového generála Ozbrojených síl SR, informovala prezidentská kancelária.