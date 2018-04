Ružomberok podáva podnet na stavebný dohľad pre nestavanie diaľnice D1: Reakcia NDS

Ružomberský primátor Igor Čombor upozornil, že výstavba je zastavená už viac ako tri roky. Podľa neho sa uskutočnilo mnoho rokovaní s kompetentnými stranami - NDS, Združením Čebrať či ministerstvom dopravy, na ktorých boli stanovené a prisľúbené aj verejné termíny začatia razenia tunela. Tie sa však podľa neho neustále odsúvajú.

"Situácia je komplikovanejšia v tom, že nám nehrozia len dva mesiace zdržania, ale oveľa väčšie, ktoré sa prolonguje už z minulosti. Tunel sa mal raziť ako geologická úloha už v januári 2017 a nič tomu nebránilo, pretože Združenie Čebrať si najalo firmu Cadeco, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu na vykonanie geologickej úlohy. Mala všetky oprávnenia a rozhodnutia, aby mohla túto úlohu realizovať," upozornil pred časom primátor.

Keďže tunel raziť nezačali, situácia sa skomplikovala. "NDS sama od seba najala spoločnosť EDGE Investment, s ktorou uzavrela zmluvu," dodal. Podľa primátora je to však firma so záporným imaním, nemá náležité licencie a povolenia, čo znamená, že nemôže vykonávať takúto geologickú úlohu.

Keďže má podľa Čombora Združenie Čebrať platnú zmluvu so spoločnosťou Cadeco a nie so spoločnosťou EDGE Investment, s ktorou uzavrela zmluvu NDS, dochádza k určitej schizme, kto vlastne bude geologickú úlohu robiť a kedy. "Reálne razenie tunela Čebrať sa odďaľuje do ďalších časových dimenzií, proti ktorým sú tri mesiace zdržania oveľa menší problém ako to, kedy sa NDS bez toho, aby zavádzala verejnú mienku, začne venovať dokončeniu úseku, do ktorého nepochybne patrí aj vyrazenie tunela Čebrať," dodal.

Mesto i okolité obce, ktoré sú účastníkmi konania v procese EIA na diaľnici D1 Hubová - Ivachnová podľa ružomberského primátora jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. "Preto tvrdenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) o tom, že Ružomberčania blokujú výstavbu diaľnice, prekračujú hranice úcty voči obyvateľom, ale aj zákonom," povedal.

Dodal, že ani on nesúhlasí s podanými rozkladmi dvoch obyvateľov mestskej časti Hrboltová, no je to ich právo, ktoré využili. "Rozklad podali ešte pred Veľkou nocou, celkom isto nie v posledný možný deň, chvíli alebo o minútu dvanásť, ako tvrdí NDS. Preto má minister životného prostredia zriadenú rozkladovú komisiu ako odvolací orgán. Tá sa s námietkami vysporiada a rozhodne," skonštatoval primátor. Konanie NDS je podľa neho absurdné a smeruje k tomu, ako nestavať, na čo mesto Ružomberok už dlhodobo upozorňuje.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo svojom stanovisku uviedlo, že k dnešnému dňu zatiaľ neevidujú podnet mesta Ružomberok. Ak bude doručený, budú sa ním zaoberať. Ministerstvo dopravy v stanovisku ďalej konštatuje, že má záujem na urýchlenej výstavbe obchvatu Ružomberka a robí všetko preto, aby sa práce na pozastavených častiach tohto úseku diaľnice obnovili.

Reakcia NDS

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) považuje stredajšie stanovisko mesta Ružomberok k nestavaniu diaľnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová za zmätočné a neodôvodnené, pričom poškodzuje dobré meno spoločnosti. Primátor mesta Igor Čombor v ňom uvádza nepresné, zavádzajúce a protichodné informácie. Uviedla to hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

"V úvode primátor Ružomberka tvrdí, že mesto a okolité obce jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. Jeden z rozkladov pritom podal Výbor mestskej časti Hrboltová v zastúpení poslankyne Ružomberka. Výhrady v rozklade sa týkajú aj vybraného variantu, pričom mestský výbor Hrboltovej s trasovaním nesúhlasí a požaduje posunúť západný portál tunela Čebrať a predĺženie tunela o ďalších cca 600 metrov," skonštatovala Michalová.

NDS zároveň dôrazne odmieta vyjadrenia ružomberského primátora o tom, že konanie spoločnosti je absurdné a smerujúce k tomu, ako diaľnicu nestavať. "Ak by voči záverečnému stanovisku EIA neboli podané rozklady zo strany obyvateľov Ružomberka, výstavba na pozastavených častiach úseku D1 Hubová – Ivachnová mohla odštartovať 9. apríla, kedy malo nadobudnúť právoplatnosť záverečné stanovisko," uviedla hovorkyňa spoločnosti s tým, že práve NDS bola tou, kto vydal zhotoviteľovi, Združeniu Čebrať, pokyn na mobilizáciu, aby zabezpečil personálne a technické kapacity pre odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice k 9. aprílu.

Práce na tuneli môžu podľa NDS pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie. "Pokračovanie prác bez právoplatného stanoviska EIA by bolo v rozpore so smernicami Európskej komisie a ohrozilo by celkové čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru," dodala Michalová s tým, že spoločnosť považuje za nepochopiteľné vyjadrenia primátora Ružomberka, ktorý spomína úmyselné komplikácie a nezhody medzi NDS, zhotoviteľom a subdodávateľmi.

Skutočným dôvodom, prečo sa nestavia, je podľa NDS rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka. Variant stavby, ktorý navrhuje posúdiť ružomberská poslankyňa, sa podľa spoločnosti už v predchádzajúcich fázach prípravy ukázal ako nerealizovateľný.