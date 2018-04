Pellegrini: Minimálna mzda by mala budúci rok výrazne prekročiť 500 eur

BRATISLAVA - Minimálna mzda na Slovensku by podľa premiéra Petra Pellegriniho mala v budúcom roku výrazne prekročiť sumu 500 eur. Uviedol to po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ). Podľa neho je záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch.

"Budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne úroveň 500 eur," povedal. Ako zdôraznil, je veľmi dôležité vytvárať rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a medzi tými, ktorí pracovať nechcú. Minimálna mzda v súčasnosti dosahuje 480 eur a od začiatku tohto roka stúpla o 45 eur. "Minimálna mzda viac ako 500 eur je to minimum, čo by mali ľudia na Slovensku zarábať a každý, kto bude proti takémuto nárastu, je proti ľuďom, ktorí na Slovensku poctivo pracujú," zdôraznil predseda vlády.

Jednou z priorít vlády je podľa premiéra aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére. "Som veľmi rád, že je dnes na stole otázka výraznejšieho zvýšenia platov vo verejnej správe," povedal. Podľa neho ide v tomto prípade aj o zamestnancov samosprávy. "Aj tu je čas na to, aby pri dobre sa vyvíjajúcich príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí," uviedol.

V súvislosti so zvýšením platových taríf vo verejnej sfére uviedol, že vláda dá odborárom takú ponuku, ktorú si bude môcť štátny rozpočet dovoliť. "Časť z týchto platov bude musieť sanovať aj samospráva," upozornil. Samospráve sa podľa neho zvyšujú príjmy a preto by nemala mať problém dať svojim zamestnancom vyššie platy. Na nových platových tarifách vo verejnej službe sa chce s odborármi dohodnúť do konca júna tohto roka, aby sa príslušnou legislatívou mohol už v septembri zaoberať parlament a platy sa zvýšili od začiatku budúceho roka.

Témou rokovania premiéra s odborármi bolo aj zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku. Táto téma bude podľa Pellegriniho ešte predmetom širšej diskusie. Odborári totiž navrhujú ohraničiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. "Udržateľnosť verejných financií je na jednej strane dôležitá, ale treba si uvedomiť aj to, že ak niekto celý život robí a odchádza do dôchodku niekde v 62, 63 rokoch, je otázka, či ešte treba pokračovať v systéme, ktorý máme dnes nastavený, a to je odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia, alebo možno aj ústavným zákonom určiť strop tohto veku," povedal.

Premiér verí tomu, že na túto tému nebude potrebné organizovať na Slovensku referendum. "Pevne verím, že nájdeme aj politickú podporu na to, aby sme odhadli ten správny vek a rozhodli o tom, že bude na Slovensku ústavným zákonom garantovaný vek, keď človek má právo ísť do dôchodku," dodal premiér.

Prezident KOZ Jozef Kollár ocenil, že vláda bude pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi. "Dostali sme prísľub, že o týchto témach budeme pravidelne rokovať," povedal. Upozornil na to, že zvýšenie platov vo verejnej službe sa netýka len úradníkov, ale ľudí pracujúcich "v teréne", ako sú kuchárky či školníci.