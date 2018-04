Kalavská o zvyšovaní platov sestier: Prípravy skúsime dokončiť do konca roka

BRATISLAVA - Analýzy k zvyšovaniu platov zdravotných sestier by mali byť pripravené do konca tohto roka. Po vedeckej konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie to v stredu v Trenčíne povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

"Môj vzťah k zdravotným sestrám je veľmi blízky, boli to moje kolegyne, budú to moje kolegyne a teraz sú to výrazné partnerky pre dialóg. Ich prácu si veľmi vážim a dovolím si tvrdiť, že nie je možné, aby zdravotníctvo fungovalo bez sestier, zdravotných asistentov a všetkých zdravotníckych pracovníkov," skonštatovala Kalavská. Momentálne podľa nej prebiehajú analýzy a výpočty, koľko to bude stáť a ktorých zdravotných sestier sa zvyšovanie platov bude týkať.

"Do úvahy sme brali plošne sestry všetkých nemocníc aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nielen sestry v našich (štátnych – pozn. red) zariadeniach. Išlo by to z kapitoly ministerstva zdravotníctva, respektíve uvoľnené finančné prostriedky z ministerstva financií," doplnila ministerka s tým, že časový horizont nebude desať rokov. "Skúsime to do konca roka," priblížila Kalavská.

Ako dodala, rezort zvažuje, či pôjde o celoplošné zvyšovanie platov, alebo podľa dosiahnutého vzdelania či rokov praxe. Objem finančných prostriedkov potrebných na zvyšovanie platov oznámi až po ukončení analýz.

Trenčianska regionálna prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Táňa Klimová je v otázke zvyšovania platov zdravotných sestier skôr skeptická. "Oni nám už toho toľko nasľubovali, že človek bude zase len čakať. Uvidíme, či to vôbec bude realita. Zápasíme s odlivom sestier do zahraničia. Napríklad trenčianska nemocnica je prestarnutá, tam pôjde veľa sestier do dôchodku, veľa sestier bude chýbať. Už teraz chýbajú," zdôraznila.

Mladí podľa nej nemajú záujem o prácu zdravotných sestier i preto, že všade sa hovorí o zlých pracovných podmienkach, nízkych platoch. "Každý si myslí, že keď niekde príde, hneď zarobí kopu peňazí, čo vôbec nie je pravda. Treba si uvedomiť, že tá sestra sa narobí, aby si zarobila," doplnila šéfka trenčianskej sesterskej komory.

Kalavská začiatkom apríla potvrdila, že chce pokračovať v rozširovaní kompetencií sestier. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách. "Tie už čoskoro budú môcť odstraňovať stehy po indikácii lekárom, tiež vyšetrovať krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, napríklad glukomeru, budú môcť vystaviť potvrdenie a správu súvisiacu s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti," vysvetlila.

Sestry môžu po novom v nemocniciach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom niektoré lieky na tlmenie bolesti. Po novom sú rozdelené do viacerých kategórií. Ide o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku.

Tie s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. "Je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti," povedala Kalavská s tým, že sestry s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie a päť rokov praxe) majú od tohto roka garantovaný 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne.