Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na nové historické minimum

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 153 854 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s februárom toho roka ide o pokles o 4 590 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 65 295 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,77 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,20 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,68 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci marca 187 759 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 5 562 osôb, v porovnaní s marcom vlaňajška je to menej o 69 799 ľudí.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, vo všetkých znevýhodnených kategóriách nezamestnaných, ako sú nezamestnaní do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaní, vykazujú úrady práce "veľmi pozitívne výsledky". V minulom mesiaci podľa Richtera odišlo z evidencie úradov práce takmer 2 tisíc dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

Miera nezamestnanosti podľa ministra klesá aj v znevýhodnených okresoch na Slovensku. "Máme okresy, ktoré majú nezamestnanosť pod dve percentá a 17 okresov má nezamestnanosť pod tri percentá, čo sú absolútne rekordné čísla," tvrdí Richter. Ešte stále však podľa neho na Slovensku zostáva 15 okresov s mierou evidovanej nezamestnanosti presahujúcou 10 %.

"Reálne predpokladám, že tento vývoj pôjde naďalej vzhľadom na prognózy v ekonomike a stav ekonomiky dopredu," uviedol Richter. Minister práce verí tomu, že sa v tomto roku splní jeho osobný cieľ znížiť mieru nezamestnanosti na Slovensku pod 5 %. "Sú k tomu vytvorené reálne predpoklady," povedal.

Pozornosť upriamil aj na absolventov stredných a vysokých škôl, ktorých sa v evidencii úradov práce nachádza 7,2 tisíca. Štvrtina z nich podľa Richtera vykonáva absolventskú prax, ďalší vykonávajú menšie obecné služby alebo sa vzdelávajú. "Až 62 percent absolventov sa pripravuje prostredníctvom našich nástrojov aktívnej politiky trhu práce na to, aby sa vedeli na trhu práce uplatniť," dodal minister.