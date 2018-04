Mal to byť veľkolepý vstup do prezidentského boja s Bezákom a Kňažkom! VIDEO Nevyšlo to

Finančník a politik avizoval svoju tlačovú besedu už minulý týždeň, podporiť ho mali aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák a expolitik a herec Milan Kňažko. Ani jeden z nich však neprišiel - ako uviedol Béreš, udialo sa tak kvôli piatkovým medializovaným informáciám o tom, že v minulosti mal zbiť svoju manželku. Béreš totiž očakával otázky na súkromie, a preto radšej vystúpil sám.

Podľa lekárskej správy, ktorú zverejnil v piatok Denník N, prišla 26. februára 2003 do nemocnice na Kramároch na urgentný príjem jeho vtedajšia manželka Zuzana. Lekárovi oznámila, že Béreš ju surovo zbil.

Podpisy budú zbierať Bezák a Kňažko

Ako povedal Béreš, už pred rokom vraj dostával prvé výzvy, aby zvážil svoju možnú kandidatúru. Radil sa preto s priateľmi, rodinou, ale aj neznámymi ľuďmi. „Výsledkom rozhovorov je to, že som dal súhlas, aby bola spustená petícia,“ povedal Béreš. Ak by sa rozhodol kandidovať, išiel by ako občiansky kandidát bez podpory politickej strany. O kandidatúre sa rozhodne, keď získa 30 000 podpisov od ľudí, teda dvojnásobok počtu potrebného podľa zákona (15 000).

Petičnú akciu Béreš spúšťa dnešným dňom. „Všetky náklady si budem hradiť sám, z mojich vlastných finančných prostriedkov,“ povedal. Výsledok petície vraj bude kľúčový pre ďalšie rozhodnutie. Petičný výbor budú aj napriek tomu, že dnes na tlačovku neprišli, viesť Róbert Bezák, Milan Kňažko a tajomníčka Mirka Badinská.

Nevie, kto by ho chcel poškodiť

„Medializované správy poškodzujú moje dobré meno jednak ako osoby a ako profesionála,“ tvrdí Béreš o piatkových správach a dodáva, že sa chystá poradiť s právnikom a je ochotný biť sa aj dlhé roky. „Na záver chcem povedať, že som svoju bývalú manželku nenapadol, čo povedala aj ona sama tlačovým agentúram,“ uviedol.

Imrich Béreš - Foto: Vlado Anjel

Lekárska správa v ňom vraj dôveru nevzbudzuje. Kto by sa mohol takto pokúsiť pošpiniť ho, nevie. „Chcem byť alternatívou a konkurenciou pre všetkých kandidátov,“ vysvetľuje. Ďalej sa aj napriek otázkam novinárom vyjadrovať nechcel a tieto otázky ani vysvetliť nevedel. Na otázku, prečo nepodal trestné oznámenie pred 15 rokmi, keď to tak ide urobiť teraz, odpovedal, že zabudol.

Zuzana Bérešová sa ešte cez víkend vyjadrila, že uvedené tvrdenia nie sú pravdivé. „K autentickosti zverejnenej lekárskej správy a údajnému incidentu som sa vyjadrila pred 15 rokmi na polícii, kde som celú udalosť poprela a dodnes ju považujem za formu diskreditácie môjho bývalého manžela. Týmto je pre mňa celá záležitosť uzavretá," napísala Bérešová.

Kto bude ešte kandidovať?

Béreš vyštudoval ekonómiu, podnikal, venoval sa folklóru, bol šéfom protokolu u prezidenta Michala Kováča. Neskôr sa pridal k strane Pavla Ruska ANO a stal sa poslancom Národnej rady SR.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili. Kandidatúru už oznámil Radovan Znášik, ktorý sa chce o hlasy voličov uchádzať ako občiansky kandidát. Záujem o prezidentský palác avizoval aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.