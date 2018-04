Rezignácia ministra vnútra napätú situáciu na Slovensku neupokojí, tvrdí politológ

"Nerozumiem dôvodu, prečo sa bránil odvolaniu prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, je to veľmi prekvapivé. Je faktom, že voči nemu bola spustená mediálna paľba za všetky jeho podnikateľské aktivity a rozumiem z tohto hľadiska, že zotrvávanie vo funkcii by bolo pre neho veľmi problematické," uviedol Marušiak.

Podľa neho sa nestabilitu, ktorá na Slovensku trvá od marca, podarilo Druckerovým vymenovaním za ministra vnútra, zažehnať zatiaľ iba na veľmi krátky čas. "Uvidíme, čo to urobí so slovenskou politickou scénou. Smer teraz bude musieť nájsť náhradníka. Z hľadiska toho, že odíde jeden minister, neznamená, že sa teraz ide zosypať celá vláda. Samozrejme, je to veľmi nepríjemná situácia pre najsilnejšiu stranu vládnej koalície," konštatoval Marušiak.

Po tom, ako minister Drucker minulý týždeň skončil v nemocnici a pri všetkých obvineniach na jeho osobu, politológ očakával požiadavku na jeho odstúpenie. "Možno sa Drucker tomu rozhodol jednoducho predísť. Druhá vec je, že bol dosť kritizovaný za niektoré nepopulárne opatrenia v zdravotníctve, že nie je z hľadiska Smeru už tým príkladom nejakého šikovného manažéra," dodal Marušiak.

Podľa neho bude veľa závisieť od toho, či ministrov nástupca bude schopný prijať také kroky, ktoré posilnia dôveru verejnosti voči štátu. "Toto Drucker, neviem z akého dôvodu, nedokázal urobiť. Odvolanie Gašpara mohlo byť niečo ako veľmi symbolickým krokom, ktorý by mohol upokojiť situáciu. Neviem, prečo sa tomu bránil, či je prezident Gašpar natoľko politicky silný, má také silné zázemie, že si vlastne Drucker na neho trúfnuť nemohol, alebo aký je dôvod takéhoto kroku," zdôraznil Marušiak s tým, že situáciu na Slovensku upokojí len symbolické gesto, ktoré naznačí, že je tu vôľa niečo zmeniť. Dodal, že rozhodujúce bude to, kto bude novým šéfom rezortu vnútra a ako sa k tomu postaví.

Minister Tomáš Drucker oznámil svoju rezignáciu v pondelok popoludní na tlačovej konferencii. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé. "Ak si myslím, že tvrdé odvolanie Tibora Gašpara nie je správne, tak pokiaľ ja mám vytvárať istú polarizáciu namiesto jej uvoľnenia, si myslím, že za týchto okolností nemám ďalej právo zotrvávať v pozícii ministra vnútra. Preto som sa rozhodol, že podám do rúk pána prezidenta rezignáciu na svoju funkciu," oznámil Drucker.