Slovenská pošta reaguje na Matoviča: Odmietame akékoľvek špekulácie

"V súlade s platnou legislatívou boli všetky zmluvy v závislosti od ich charakteru buď zverejnené ako zmluvy v bežnom obchodnom styku, alebo ako povinne zverejňované," uvádza pošta. V zmysle platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám existujú podľa Slovenskej pošty dva spôsoby zverejňovania zmlúv. "V prípade zmlúv v bežnom obchodnom styku sa v Centrálnom registri zmlúv zverejňuje len informácia o uzatvorení zmluvy. V prípade povinne zverejňovaných zmlúv sa zverejňuje aj ich znenie," uvádza pošta s tým, že od samotnej povinnosti zverejňovania zmlúv však treba rozlišovať povinnosť sprístupňovania zmlúv.

"Slovenská pošta je v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby povinná sprístupniť, a aj sprístupní (v elektronickej alebo aj v listinnej podobe) akúkoľvek zmluvu alebo dodatok uzatvorený so spoločnosťou REMPO, s.r.o., a to bez ohľadu na to, či takáto zmluva bola alebo nebola predtým publikovaná v Centrálnom registri zmlúv," dodáva pošta.

Igor Matovič ešte 9. apríla na tlačovej besede poukázal na to, že minister vnútra Drucker pravdepodobne zobral úplatok 1 380 000 eur, keď jeho manželka kúpila pozemky v hodnote jeden a pol milióna eur za 120 tisíc eur. Matovič sa pýtal, či je to úplatok za to, že bol tak štedrý a zatajoval zmluvy s firmou REMPO, keď bol šéfom Slovenskej pošty. Matovič poukázal na to, že Tomáš Drucker „futroval“ firmu REMPO štátnymi zákazkami za desiatky miliónov eur.

Keď sa stal ministrom, jeho žena založila Logaro s.r.o. a do nej "pristáli" pozemky v rozlohe 34 tisíc metrov štvorcových v obci Špačince a v Trnave za 120 tisíc eur od firmy Mlynské pole, kde spoločníkmi sú manželia Dvoreckí, ktorí figurujú aj vo firme REMPO. V súčasnosti podľa Matoviča majú hodnotu jeden a pol milióna eur. Spoločnosti REMPO a Mlynské pole Matovičove obvinenia rázne odmietli a označili ich za skreslené a zavádzajúce.

Spoločnosť REMPO dnes v reakcii uviedla, že zmluvné vzťahy so Slovensko poštou, a.s. má firma bez ohľadu na politické prostredie nepretržite od roku 1998. "Tieto informácie sú pritom verejne dostupné, bolo teda možné si ich vopred overiť. Slovenská pošta, a.s. je špecifickým zákazníkom, ktorý vo svojich požiadavkách pri realizácii zákaziek vyžaduje kompletný outsourcing (balenie a distribúcia mnohopočetných objednávok na viac ako 2 200 odberných miest v celej SR) a tieto požiadavky Slovenská pošta, a.s. podľa povahy zákazky premieta do konkrétnych podmienok verejného obstarávania," konštatuje spoločnosť s tým, že v minulosti nemala a nemá ani v súčasnosti akúkoľvek možnosť ovplyvňovať proces verejného obstarávania.

"Ohradzujeme sa preto voči akýmkoľvek tvrdeniam, podľa ktorých by mali byť nejaké zákazky ´šité na mieru´ našej spoločnosti. Na zabezpečenie plnenia požadovaných podmienok máme v našej spoločnosti vytvorené špecializované pracovisko vrátane chránenej dielne, v ktorej spoločnosť REMPO, s.r.o. zamestnáva sluchovo postihnutých občanov," dodáva spoločnosť.