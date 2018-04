Zásadné rozhodnutie Druckera o kšeftoch s pozemkami: Matovičov útok, ide o superbiznis

„Nie je to pre to, že by pán Matovič hovoril niečo závažné alebo pravdivé. Ide o to, že pokiaľ chcem vykonávať verejnú funkciu bolo by vhodné, aby som mal dostatok pokoja. Preto sme sa dohodli s manželkou, že ukončí svoje podnikateľské aktivity, hoci aj mne je bližšie podnikateľské prostredie ako verejné funkcie," uviedol Drucker.

Ako ďalej povedal minister vnútra, vyjadrenia Matoviča už nechce viac komentovať. Stále je presvedčený o tom, že nebol v konflikte záujmov v prípade kúpy pozemkov v Trnavskom kraji. „Už som všetko vysvetľoval viackrát a moje argumenty stále platia. Pozemky sa kúpili s cieľom dlhodobej investície, čo je podľa mňa úplne v poriadku. K pánovi Matovičovi nebudem rozprávať už nič, pretože jeho obvinenia sa nezakladajú na vecnej argumentácii, ale na senzáciách s jediným zámerom, diskreditovať jeho politických oponentov," doplnil Drucker.

Musia existovať potrebné dokumenty

Minister odpovedal aj na otázky o príjmoch manželkinej spoločnosti za takzvané poradenské služby. Tvrdí, že k tejto aktivite musia existovať potrebné dokumenty.

„Samozrejme, že musí byť všetko dostatočne podložené aj v účtovníctve, aj v predmete dodaných služieb či faktúrach. Ak sa pýtate, že vo firme bol vedený iba jeden zamestnanec a ako sa mu to podarilo, odpoveď je jednoduchá, existujú subdodávateľské a partnerské firmy, cez ktoré sa dajú jednotlivé úkony zaplatiť," doplnil Drucker.

Podozrivé tržby Druckerovej manželky

Matovič dnes upozornil na tržby firmy manželky ministra vnútra Druckera Logaro s.r.o., ktorá si za rok 2017 vyfakturovala za poradenské služby 212 000 eur. Matovič to označil za superbiznis. Ako povedal dnes na tlačovej besede, z vyjadrení ministra Druckera je jasné, že za firmu Logaro s.r.o. koná on a nie jeho manželka.

Matovič upozornil, že priemerný počet zamestnancov v tejto firme bol 1,5 človeka. To znamená, že bol zamestnaný jeden človek na hlavný a druhý na vedľajší úväzok. Z účtovnej závierky podľa Matoviča vyplýva, že spoločnosť mala zisk 138 738 eur, čo je 66 percent po odpočítaní nákladov na auto a platy.

Čo z toho vyplýva?

Podľa Matoviča pri takejto tržbe vyplýva, že každý pracovný deň by si museli dvaja zamestnanci účtovať za každú hodinu 80 - 90 eur. „To by museli čakať ľudia v radoch,“ uviedol. Upozornil tiež na prílohu k účtovnej závierke o pohľadávkach vo výške 182 774 eur so splatnosťou do ďalšieho roka.

„Drucker nemá firmu, kde by ľudia stáli v radoch na poradenstvo. Ale majú firmu, kde sa väčšina účtovala v decembri,“ konštatoval Matovič, podľa ktorého je možné, že tieto tržby sú od firiem synov matiek, ktorým Drucker dohodol biznis. „Nemôžeme si dovoliť nevedieť komu Drucker v decembri fakturoval,“ vyhlásil Matovič, ktorý vyzval Druckera, aby zverejni faktúry za poradenstvo.

Žiada zverejnenie zmlúv

„Je možné sa domnievať, že išli synom matiek firiem, ktorým ste dohadovali biznis ako minister zdravotníctva. Ak to nezverejníte, mala by konať Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vyzývam generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal aj bez trestného oznámenia. Je podozrenie, že sa štát tuneluje spôsobom, že dohodím firmám biznis a potom faktúry platia synovia,“ uviedol Matovič. Zároveň Druckera žiada o zverejnenie zmlúv s firmou REMPO, ale aj zmluvy, ako nadobudol pozemky v Trnave a Špačinciach, a tiež ako ich predal.

Matovič tiež kritizoval utorkové vyjadrenie Druckera, podľa ktorého Matovič ľudom berie dôveru v túto krajinu. „Tým, že ho vyzliekam donaha robím presný opak, aby ľudia mali dôveru. Preto upozorňujeme na prešľapy politikov,“ uviedol. Drucker sa v utorok priznal, že to nie je o biznise jeho manželky, ale jeho.

Pripomenul Druckerove slová

Pripomenul jeho slová: „… ešte pred tým, ako mi dal ponuku..., ...som debatoval..., ...uvažoval..., … že mu ponúknem…, ...prijímam ponuku…, venujem nemocnici“. „Nenájdete ani slovíčko, že manželka sa rozhodla, on prijíma ponuku, on venuje. Verejne sa usvedčil že podniká, biznis je jeho a len formálne je napísaný na manželku,“ vyhlásil Matovič.

Predseda OĽaNO zároveň oznámil, že jeho ponuka kúpiť od Druckera pozemky sa nevzťahuje len na jeho pozemky, ale aj jeho „bandy“. ,,Ponúkam jemu, aby vybavil predaj pozemkov 78 000 m2 a ponúkam 133 000 eur, čo je dvojnásobok. Čakám na zmluvu,“ uviedol.

Tiež chce, aby Drucker vrátil ľuďom 300-tisíc eur, ktoré zarobil na predaji pozemkov v Špačinciach. „Tieto peniaze patria ľuďom. Nezalepujte nám oči tým, že ste sa vzdali nemorálneho zisku v Trnave. Vráťte peniaze ľuďom,“ vyzval Matovič Druckera.