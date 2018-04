Sulík o policajnom prezidentovi: Na tejto pozícii nesmie byť gauner, Gašpar musí skončiť

BRATISLAVA - Predseda SaS Richard Sulík by sa nezameriaval na zmenu pravidiel výberu policajného prezidenta, ale na to, aby na čele polície stál čestný človek. Povedal to v nedeľnej diskusii V politike v televízii TA3.

Pri zmene pravidiel voľby si podľa Sulíka treba povedať, či má byť za fungovanie polície zodpovedný naďalej minister vnútra. "Ak áno, musíme mu dať do rúk aj nástroje. Musíme mu dať možnosť vymeniť alebo nevymeniť policajného prezidenta," doplnil. Ak má byť policajný prezident úplne nezávislý od ministra vnútra, ale naďalej bude šéfa rezortu vnímať spoločnosť ako zodpovedného za vnútornú bezpečnosť v krajine, nemôže to podľa Sulíka fungovať. "Preto ja by som sa nešiel v prvom rade zamerať na menenie pravidiel a spôsobu voľby, ale na to, že tam konečne bude sedieť čestný a zdatný človek," vysvetlil.

Zopakoval, že súčasný policajný prezident Tibor Gašpar musí skončiť a prekvapuje ho otáľanie ministra vnútra Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD). "Je pekné, že pán Drucker chce meniť systém voľby policajného prezidenta, ale problém je, že momentálne na stoličke policajného prezidenta sedí ten nesprávny človek, ktorý nedohliadol na to, aby sa vyšetrovali masívne podvody. Je jedno, ako sa zmení systém, pán Gašpar musí odísť. On je súčasťou problému, nie riešenia," vyhlásil Sulík.

Zákony a spôsob voľby môžu byť podľa neho nastavené dobre, ale keď sú na rozhodujúcich pozíciách "gauneri", nič to nepomôže. "Nedokážete len zmenou pravidiel dosiahnuť, aby to fungovalo. Potrebujete dosadiť čestných ľudí na rozhodujúce pozície," povedal ďalej. Šéf liberálov sa venoval aj otázkam jeho strany, zopakoval, že do volieb pôjde samostatne a je alternatívou voči Smeru-SD. Sulík odmieta špekulovať o tom, s kým by zostavil vládu, zo spolupráce opakovane vylúčil Smer-SD a ĽSNS. Povedal aj to, že si vie predstaviť byť premiérom. Predsedu vlády by podľa neho mala nominovať najsilnejšia strana.

V súvislosti s kauzou otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa uviedol, že Spojené kráľovstvo neukázalo dôkazy, že za útokom je Rusko. "Porušujeme princíp prezumpcie neviny," povedal Sulík. Bol by však za to, aby sa Slovensko pridalo ku krajinám, ktoré sa rozhodli vyhostiť ruských diplomatov. "Väčšina európskych krajín sa pridala k vyhosteniu. Bolo by pre mňa prijateľnejšie netrhať 'partu'," uviedol.