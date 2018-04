Sulíkov útok na Trumpa: Situáciu v Sýrii využil, prekrýva vlastné problémy

BRATISLAVA - Po sobotnom útoku Spojencov na Sýriu sa objavilo množstvo reakcií na túto vojenskú akciu. Výnimkou nebol ani líder SaS Richard Sulík. Podľa neho využil americký prezident Donald Trump situáciu v Sýrii a následný útok na to, aby prekryl svoje vlastné politické problémy.

V noci z piatka na sobotu sa Spojenci pod vedením Donalda Trumpa rozhodli zaútočiť na Sýriu. Podľa amerického prezidenta je misia splnená. V medzinárodnom pléne to však vyvolalo obrovskú diskusiu. Svoj názor vyjadril v komentári na HNonline aj líder SaS Richard Sulík.

Rakety ako prejav demokracie

Rakety Tomahawk, ktoré Američania použili na útoky v Sýrii a iných krajinách, označil Richard Sulík ako štandardný nástroj americkej zahraničnej politiky určený na šírenie demokracie. "Avšak, je svet dnes preto lepší? Sú dnes občania týchto štátov na tom lepšie? Srbsko prišlo o Kosovo, Irak a Afganistan si zažili inváziu armád vyspelého sveta a Líbya, kedysi funkčný štát, sa zmieta v chaose," povedal Sulík a spomenul pôžičku francúzskeho exprezidenta Sarkozyho 50 miliónov od líbyjského diktátora.

"Táto politika rozhodne svet nezlepšila, naopak, prakticky celý Blízky východ, rovno pred dverami EÚ, je dnes destabilizovaný. Výsledkom sú milióny utečencov, ktoré dávajú zabrať Európe, nie Amerike. Aktuálne je na rade Sýria." Líder SaS podotkol, že výsledkom je sedemročná vojna a státisíce mŕtvych. "A Asad stále pri moci. Môžeme viniť Rusov, že Asada podporujú, a preto to tak dlho trvá. Ale v Líbyi Kaddáfiho Rusi nepodporovali, tam mohol západný svet nerušene odstrániť zlého diktátora. Majú dnes ľudia Líbyjčania lepší život?"

Trump kryje vlastné problémy

"Pri sobotňajšom útoku USA, Británie a Francúzska chýba taká drobnosť ako mandát Bezpečnostnej rady OSN. Jáj, blokujú to Rusi. No veď však práve preto máme pravidlá, ktoré majú platiť, ak nedôjde k dohode. Ak by sa všetci na všetkom vždy dohodli, pravidlá netreba," napísal, pričom odsúdil použitie chemických zbraní v Sýrii.

"Okrem toho, Trump aktuálne nariadil stiahnutie amerických vojsk zo Sýrie (namiesto toho, aby spoločne s Ruskom a Tureckom hľadali trvácne riešenie, ako vojnu ukončiť), preto je na mieste otázka, či mu nešlo v prvom rade o prekrytie svojich domácich problémov. Na krk mu šliape špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller, bývalý šéf FBI James Comey napísal o Trumpovi nepeknú knihu a s odstupom najväčší problém je čerstvé a nečakané vyšetrovanie Trumpovho osobného právnika Michaela Cohena. Že by teraz neprišlo v štýle „Vrtieť psom“ zopár Tomahawkov vhod?" dodal na záver svojho komentára.