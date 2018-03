Remišová o voľbe policajného prezidenta: Prezradila, aká by bola najlepšia cesta

BRATISLAVA - Nový minister vnútra Tomáš Drucker musí čo najrýchlejšie zmeniť personálne obsadenie polície a očistiť políciu. Uviedla to v rozhovore poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová.

„Z pohľadu boja proti korupcii dve najdôležitejšie funkcie v polícii, policajný prezident a šéf protikorupčnej jednotky, sú obaja z prostredia oligarchu v pozadí strany Smer," uviedla. Je presvedčená, že takisto treba upraviť kariérny postup policajtov tak, aby bol spravodlivý a férový, aby sa do vedenia polície v regiónoch dostávali šikovní a čestní policajti.

„Zmeniť musíme aj spôsob menovania policajného prezidenta. Novému ministrovi sa to všetko asi nepodarí, nebude mať na to odvahu, keďže je už dlho zviazaný so stranou Smer," podotkla Remišová. Napriek tomu verí, že v záujme Slovenska sa bude Drucker snažiť vyriešiť aspoň niektoré z týchto problémov.

Čo sa týka voľby prezidenta policajného zboru, za najlepšiu cestu považuje, aby vznikla rada pre výber šéfa polície, ktorá by po verejnom vypočutí vybrala dvoch najlepších kandidátov. Rada by sa mala podľa poslankyne hnutia OĽaNO skladať zo zástupcov štátnych orgánov, niekoľkých členov parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť tak, aby tam bola zastúpená aj opozícia, zástupcov odbornej a akademickej verejnosti, zástupcu policajných odborov.

„Jedného z dvoch vybraných kandidátov by potom vymenoval prezident Slovenskej republiky. Za bezpečnosť v krajine zodpovedá vláda a polícia by preto nemala byť úplne odtrhnutá od výkonnej moci, no je veľmi dôležité, aby polícia bola nezávislá od politických tlakov, nezneužívala sa na diskreditáciu nepohodlných ľudí tak, ako o tom hovoril prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, a vyšetrovatelia mali rozviazané ruky a mohli riadne vyšetrovať aj politicky citlivé kauzy," dodala.

Hoci sú podľa opozície najlepším riešením v súčasnosti predčasné voľby, Remišová si je vedomá toho, že na ne treba 90 hlasov poslancov a teda súhlas aspoň časti všetkých strán vládnej koalície.

„Nateraz je to zdá sa vylúčené, takže sa sústreďujeme na veci, ktoré môžeme robiť aj bez vládnej koalície. Občania ukázali túžbu po zmene, teraz je na rade opozícia. Musí pracovať na svojich riešeniach, na dôveryhodnosti svojich predstaviteľov," uviedla.

Do volieb, či už budú za rok alebo za dva, musia podľa poslankyne presvedčiť viac voličov o svojej vízii pre Slovensko. „Dobre spravovaný štát je našim národným záujmom, máme na Slovensku množstvo šikovných ľudí, ale zle riadený štát brzdí prosperitu krajiny," dodala. Dovtedy bude OĽaNO podľa nej vládu kontrolovať, hovoriť o jej kauzách a ukazovať ľuďom, že táto vláda nevedie Slovensko dobrým smerom.