Beblavý žiada zmeniť výber šéfa PZ v skrátenom konaní, Žitňanská je proti

BRATISLAVA - Zmena výberu policajného prezidenta a odlúčenie policajnej inšpekcie od ministerstva vnútra by sa malo prijať v zrýchlenom režime. Myslí si to nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý to navrhne v pléne k programového vyhláseniu novej vlády. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je proti.

"Navrhujeme, aby vláda v skrátenom legislatívnom konaní do 15. apríla predložila návrh zmeny zákona o Policajnom zbore tak, aby sa nový policajný prezident vyberal otvoreným spôsobom a aby sa oddelila inšpekcia od ministerstva vnútra," uviedol Beblavý.

Poslankyňa NRSR Žitňanská, ktorá sa na príprave zmien podieľala, je presvedčená, že takéto úpravy by sa síce mali prijať rýchlo, ale nie v skrátenom konaní. "Som presvedčená, že potrebujeme dobrý zákon o prezidentovi Policajného zboru a inšpekcii. Dá sa to urobiť rýchlo, ale nemalo by sa to urobiť za tri dni. Je to ten typ zákona, ktorý si štandardné medzirezortné pripomienkové konanie zaslúži," vyhlásila.

Zároveň si myslí, že na výmenu súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara by mohol minister vnútra Tomáš Drucker využiť svoju právomoc. Policajného prezidenta menuje aj odvoláva minister. Nemusí sa teda čakať na prijatie zákonných zmien. "Pre mňa je optimálne využitie právomoci ministra vnútra a následne prijať zákon nie v nejakom dlhom časovom období," povedala Žitňanská. Drucker si podľa nej zaslúži pár dní, keďže rezort vnútra je pre neho nové prostredie.

Beblavý v pozmeňujúcom návrhu žiada aj zriadenie parlamentného výboru pre dohľad nad vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ďalej odstúpenie špeciálneho prokurátora a vládu chce zaviazať, aby do konca apríla predložila aktualizáciu svojho programu, kde dá komplexný plán, čo urobiť s obnovou dôvery v právny štát.