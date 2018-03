Nominácia Tomáša Druckera je krok zúfalstva, tvrdí Pčolinský

„Ministerstvo vnútra by mal riadiť človek, ktorý tomu rozumie. Je to však právo Smeru vymenovať koho chce a je právo prezidenta rozhodnúť, ako uzná za vhodné. Súčasnú situáciu by mali rozhodnúť ľudia v predčasných voľbách, lebo vláda stratila legitimitu,“ myslí si Pčolinský.

Predsedníctvo Smeru-SD nominovalo na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Na ministerku zdravotníctva Smer navrhuje štátnu tajomníčku rezortu Andreu Kálavskú. Návrh vzišiel po konzultácii s prezidentom, ktorý si ich pozve k sebe a preberie s nimi otázky, ktoré ho zaujímajú. Potom oznámi termín, kedy vládu vymenuje. Novinárov dnes o tom informoval Peter Pellegrini, ktorý je poverený Andrejom Kiskom zostaviť novú vládu. Na iných navrhnutých postoch zmeny nebudú. V stredu doručí Pellegrini prezidentovi nový návrh na zloženie vlády.