EXKLUZÍVNE Tajomstvo dovolenky na Maldivách odhalené: Bugár priznal stretnutie s Kočnerom!

BRATISLAVA - V čase, keď to na Slovensku najviac vrelo, odletel Béla Bugár na dovolenku na Maldivy. Zrejme sa tam však nevenoval len oddychu. Topkám sa podarilo odhaliť, že v rovnakom čase sa na rovnakom mieste nachádzal aj kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. Bugár stretnutie priznal, Kočner tvrdí, že bol na Novom Zélande. Nám však prítomnosť oboch pánov v jednom rezorte potvrdilo viacero ľudí. Mohol sa už tam zrodiť diabolský plán, ako Most po Bugárovom návrate podporí vládnutie súčasnej trojkoalície?

Béla Bugár bol v období vládnej krízy na dovolenke. Podľa informácií Topiek a očitých svedkov, ktorí to pre Topky potvrdili, sa líder Mosta stretol na Maldivách s kontroverzným podnikateľom Mariánom Kočnerom, ktorý tam priletel o tri dni skôr. Pre Topky stretnutie potvrdil aj Bugár, ktorý letel na Maldivy 3. marca v sobotu.

Áno, stretli sme sa

Podľa Bugára to bola náhoda. "Som na ceste na východné Slovensko, takže na krátko. Áno, je pravda, že sme sa videli v štvrtý deň našej dovolenky v reštaurácii," povedal pre Topky Bugár. "Videli sme sa aj s ďalšími ľuďmi zo Slovenska, napríklad s exmanželkou pána Drobu. Náhoda je blbec." Na otázku, či sa rozprávali odpovedal Bugár jasne. "Pozdravili sme sa."

Stretnutie potvrdil aj človek, ktorý bol v tom čase priamo na mieste stretnutia. "Áno jasné, boli tam obaja," potvrdil nám svedok s tým, že ich spolu nevidel. V luxusnom rezorte Reethi Rah na Maldivách sa v tom čase nachádzalo viacero Slovákov. Dovolenku plánoval Bugár dlho, šiel tam osláviť výročie svadby so svojou manželkou.

Kočner najskôr zatĺkal

Topky oslovili aj Mariána Kočnera. Ten naopak situáciu zľahčoval a stretnutie poprel. "Jedine podľa svedkov jehovových," odpovedal podnikateľ na otázku, či sa na Maledivách s Bugárom stretol. Následne dodal, že letel na Nový Zéland. "Bol som na Novom Zélande hrať golf, let číslo EK 406 Dubai Melbourne a následne let do Aucklandu," dodal pre Topky Kočner.

Podľa našich informácií lieta tento let každý piatok, je teda možné, že Kočner letel až v piatok 9. marca po stretnutí. K stretnutiu malo dôjsť 7. marca v stredu. Kočner však nakoniec stretnutie priznal krátko potom, čo sme článok publikovali.

"Nestretol som sa s pánom Bugárom, pretože výraz "stretnúť sa" (s niekým) u mňa znamená "mať dohodnuté stretnutie. Iný je výraz "stretnúť niekoho", tzn. "náhodne na niekoho natrafiť". Takže, keďže Vaša otázka bola či "som sa s pánom Bugárom stretol" tak odpovedám "nie". Pokiaľ by ste sa chceli doplňujúco opýtať či "som pána Bugára stretol", tak moja odpoveď je "áno", pána Bugára som zahliadol v reštaurácii, pozdravil som ho (ako prvý, keďže som mladší), on odzdravil. Žiaden iný kontakt medzi nami neprebehol, napísal nám Kočner.

Všade tam, kde sa niečo deje

Meno kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera sa viackrát objavilo aj počas rôznych politických kríz na Slovensku. Angažoval sa napríklad aj pri protestoch Gorila, pri voľbe generálneho prokurátora, stretnutí sa s Richardom Sulíkom, angažovaním sa pri kauze čistý deň, či pri spore s Danielom Lipšicom. Krátko pred smrťou sa vyhrážal aj zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho meno figuruje v bašternákových kauzách.

Ešte pred pár dňami to vyzeralo na predčasné voľby. Líder Mostu-Híd Béla Bugár po rokovaní Republikovej rady vyhlásil, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície. Ani jedno z toho sa však nestalo. Robert Kaliňák odstúpil z funkcie ministra vnútra, Robert Fico viac nie je premirérom, no nerozlúčil sa. Premiérom sa stal Peter Pellegrini.