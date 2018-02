Ficov politický testament odhalený: Tento muž bude vládnuť v Smere po jeho odchode

BRATISLAVA - Verejnosťou v posledných dňoch rezonuje informácia o možnej kandidatúre Roberta Fica na sudcu Ústavného súdu. Zároveň sa preto otvorila otázka, kto by ho v prípade jeho odchodu nahradil na poste predsedu strany. Podľa viacerých zdrojov to predsa len zrejme bude Robert Kaliňák.

Ak minister vnútra odíde z vlády a stane sa predsedom strany, podmienka Andreja Kisku bude splnená. Pokiaľ sa Robert Fico dohodne s prezidentom Andrejom Kiskom na odchode na Ústavný súd, Kaliňák sa zrejme stane predsedom strany Smer. Taká je Ficova predstava podľa viacerých zdrojov Denníka N.

Fico by tak vyhovel Kiskovej požiadavke, podľa ktorej Kaliňák nesmie byť v novej vláde, ktorá by musela vzniknúť. Pred pár dňami viaceré zdroje zo strany Smer pre denník potvrdili, že súčasný premiér zvažuje kandidatúru na ústavného sudcu, dokonca na predsedu ÚS. Musel by sa tak vzdať postu premiéra, členstva v strane i dlhoročného postavenia lídra Smeru.

Politická mŕtvola

Fico ani Kaliňák zatiaľ tieto informácie nepotvrdili. Súčasný premiér chce doviesť stranu do úspešného konca aj v ďalších parlamentných voľbách - k piatemu víťazstvu vo voľbách a k štvrtej účasti vo vláde. "Ak som dobre čítal vyjadrenie premiéra k tejto téme, tak bolo jasné a prehľadné, chápem, že je to dobrá živná pôda pre rôzne analýzy alebo dohady, ale ja kuloárne reči zásadne nekomentujem," uviedol po minulotýždňovom rokovaní vlády Kaliňák.

Mnohí však Kaliňáka označujú už za politickú mŕtvolu. "Predseda vlády dlhodobo pripravoval na túto funkciu Roberta Kaliňáka, ale keďže on má momentálne charakter politickej mŕtvoly, zrejme to bude niekto iný. V každom prípade nominácia nového predsedu nevzíde po demokratickej diskusii, ale pravdepodobne po direktívnom nariadení ešte stále úradujúceho predsedu," povedal nedávno pre Topky politológ Radoslav Štefančík.