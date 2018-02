Ak si niekto myslí, že rezort obrany nakúpi ruskú techniku, je šialenec, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Rezort obrany rozhodne neplánuje nakupovať starú ruskú vojenskú techniku. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrej Danko. "Na dnešnej schôdzi parlamentu minister obrany Peter Gajdoš jasne vysvetlil všetky tvrdenia opozičných poslancov. Ešte raz zdôrazňujem, nikto na rezorte obrany nechce ani nebude nakupovať starú sovietsku alebo ruskú techniku," povedal Danko.

"Ak si niekto myslí, že ideme nakupovať nové Migy, tak je šialenec. Pri stíhačkách bolo jasne povedané, že sú v hre iba dva proatlantické respektíve proeurópske výrobky," pripomenul Danko a dodal, že pokiaľ vie domáci zbrojársky priemysel niečo kvalitné vyrobiť, treba takúto možnosť využiť. "Ak niečo ešte vyrobiť doma vieme, či už sú to maskáče, kanady alebo obrnené transportéry, sme povinní urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensku aj vyrábalo," doplnil predseda SNS.

Opoziční poslanci, ktorí iniciovali dnešnú mimoriadnu 27. schôdzu parlamentu, ministrovi Gajdošovi vyčítajú najmä netransparentnosť pri nákupoch a nedostatok informácií. Gajdoš im dnes pripomenul, že stále ide iba o vývoj a výskum, teda rezort obrany zatiaľ nič reálne nenakupoval. Ozbrojené sily by mali prezbrojovať za miliardy eur, postupne by mali vojakom pribudnúť okrem transportérov aj dopravné lietadlá, viacúčelové vrtuľníky. Do konca júna tohto roka plánuje ministerstvo sfinalizovať aj výmenu nadzvukových stíhačiek, pričom zvažuje posledné dve ponuky, americké F16 a švédske Gripeny.