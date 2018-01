Opozícia v nitrianskom kraji tvrdí, že SMK sa spojila so Smerom: Tá to popiera

„My sme v strede. My sme centristická politická strana a poslanecký klub, budeme sa vždy ad hoc uchádzať o podporu a rozhodovať sa v závislosti od toho, čo bude pre nás výhodné, pre našich voličov a pre naše regióny, pre južnú časť Nitrianskeho kraja,“ povedal Farkas.

Pravicové strany a skupina nezávislých poslancov sa usilovali vytvoriť s Maďarmi väčšinu. V tejto trojkombinácii sa už boli aj predstaviť županovi Milanovi Belicovi. Potom však dostali od SMK-MKP košom. „Mrzí nás, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu a množstvu kompromisov, ktoré sme prijali, sa nám nepodarilo vytvoriť väčšinu, ktorá by priniesla zmenu do NSK. Berieme na vedomie vytvorenie koalície Smer-SD, SNS, Most-Híd a SMK, ktorá vznikla a viacerými hlasovaniami na zastupiteľstve bola potvrdená,“ povedal Daniel Balko z klubu Slovenskej demokratickej koalície, zloženého z poslancov za strany SaS, OĽANO, KDH, Šanca a NOVA.

Podľa jeho názoru SMK-MKP zrejme dostala od Smeru-SD ponuky, ktoré im pravica nemohla dať. Ako ďalej dodal, nechcú byť negatívne vyhranenou opozíciou, ale konštruktívnou, pričom sa budú snažiť presadiť svoje návrhy. „Pokiaľ zistíme, že naše zámery sú blokované, potom nám nič iné nezostane, len prejsť do ozajstnej, tvrdej opozície,“ dodal.

Farkas povedal, že spoločné rokovanie s pravicou a nezávislými u župana „by nepreceňoval“, pretože to bola už tretia potenciálna koalícia u Belicu, ktorá deklarovala, že chce vytvoriť väčšinu. Spojenie s pravicou a nezávislými odmietli podľa neho preto, lebo v ňom nevideli perspektívu stability, ktorá by dokázala vydržať päť rokov. Ako povedal, pravicový klub nie je jednotný a zároveň nie je politická vôľa zmeniť rokovací poriadok a umožniť nezávislým poslancom vytvoriť si klub. „Tieto okolnosti u nás rezonovali,“ skonštatoval Farkas.

Zámer vstúpiť do koalície s pravicovými stranami a SMK-MKP svojím podpisom deklarovalo osem nezávislých poslancov združených okolo poslanca Petra Oremusa. Dvaja z nich však potom svoje rozhodnutie zmenili a vstúpili do klubu Smer-SD, SNS, Most-Híd. „Oni jednoznačne povedali, že chcú byť vo vládnucej koalícii, takže nejaké zásady im nič nehovoria. Ja som toho názoru, že keď som nezávislý, tak by som mal držať zásadu nezávislosti a nenechať sa kúpiť na nejaké pozície, funkcie,“ reagoval Oremus.

Poslanecký klub pravicových strán má 11 poslancov. Nezávislých poslancov bolo zvolených 15, no štyria z nich medzičasom vstúpili do klubov politických strán. Martin Alföldi sa pridal do poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej koalície a Igor Éder, Gabriel Katona a Branislav Becík posilnili klub Smer-SD, SNS, Most-Híd, ktorý má teraz 20 poslancov. Klub SMK-MKP má 11 členov. Nezávislí poslanci budú pôsobiť v zastupiteľstve bez klubu, rovnako aj Milan Uhrík z hnutia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.