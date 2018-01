Jasnovidec predpovedá: Zmeny na vysokých postoch, nepriestrelný Kaliňák a veľké prekvapenia

BRATISLAVA - Jasnovidec Jozef Bukai sa podelil s Topkami o ďalšie predpovede, ktoré sa tentoraz týkajú jednotlivých ministrov. Vyzerá to tak, že ľudia sa budú na vysokých pozíciách meniť, len Robert Kaliňák sa bude svojho kresla držať ako kliešť. Tomáš Drucker s Petrom Kažimírom prekvapia.

Podľa Bukaia bude každý jeden z politikov od začiatku roka ukazovať svoju najlepšiu tvár. "S najlepšou tvárou však môžeme vyjsť na trh, len ak ju máme od prírody ako dar. Pokiaľ sme si však túto tvár len požičali na isté štvorročné obdobie, tak niekedy aj zabudneme, že tú tvár máme iba zapožičanú. Postupne sa tak začnú ukazovať nejaké chybičky krásy, ktoré sa prejavujú v našich skutkoch, činoch a podobne," povedal jasnovidec.

Rok 2018 prinesie našej politickej scéne mnohé markantné zmeny. "Verejne pred zrakmi voličov sa budú meniť rôzne vysoké funkcie. Len tak sa prezlečú. Z niekoho, kto bol ešte pred rokom poľnohospodár, bude silný a ťažký ekonóm. Obyčajnému voličovi to prenikne popod fúz. Hŕstka znalých, ktorí vedia, čo sa v krajine deje, to nebude ani komentovať. Zas by totiž išli sami proti sebe," dodal a zameral sa na jednotlivých ministrov.

Robert Kaliňák (minister vnútra)

Nikdy nebude ministerského kresla zbavený. Pán Kaliňák si je vedomý svojej sily, ide na istotu. Od istého času vie presne, s kým, ako a o čom má pán minister hovoriť. Ako sa vraví, človek do koča aj do voza. No v tomto prípade pri slovíčku voz si môžeme pri najmenšom predstaviť nejaké BMW.

Lucia Žitňanská (ministerka spravodlivosti)

Veľmi pokročila vo svojej politickej kariére. Je to politička, za ktorú sa vôbec nemusíme hanbiť. Vďaka svojej osobnosti bude postupovať len nahor. Je to cítiť, priam to sála z tej dámy, že pre dobro verejného záujmu, a samozrejme pravdu, je ochotná urobiť čokoľvek, čo svedčí o jej potrebe pre spravodlivosť.

Peter Kažimír (minister financií)

Jemu sa podarí husársky kúsok, v Európe sa mu podarí z nás, obyčajnej Slovače, urobiť finančne úspešných ľudí len papieri. V skutočnosti sa naša finančná situácia veľmi nezmení.

Marek Maďarič (minister kultúry) a Martina Lubyová (ministerka školstva)

Sú to ľudia, ktorí nič nepokazia, ale ani nič nenapravia. Tým nechcem povedať, že sú zbytoční. No verím tomu, že nový rok im prinesie mnoho nových vedomostí a skúseností.

Gabriela Matečná (ministerka pôdohospodárstva)

Svoju ministerskú stoličku bude užívať s veľkými dúškami, ako sa vraví, veľmi rada sa ukáže na spoločenských akciách, i keď s politikou to nebude mať veľa spoločného. Na druhej strane sa jej stane niečo, o čom údajne nebude mať ani len potuchy.

Tomáš Drucker (minister zdravotníctva)

Otvorí cestu lekárom lepšie zarobiť i na Slovensku. No nájsť lepšiu cestu k liečbe pacientov nenájde. Samozrejme, budeme mu držať palce.

Peter Žiga (minister životného prostredia)

Na vlnách hospodárstva bude surfovať podľa možností.

Árpád Érsek (minister dopravy)

Rok 2018 ukáže i také skutočnosti ako napríklad miernu neznalosť vo vlastnej problematike.