Danko priznáva: Bozkávanie výložiek bolo chybou

„Je milé, keď mi môj dvanásťročný syn nepovie inak ako captain. Dokonca mi hovorí: „Rozumiem, vykonám,“ povedal Danko s tým, že jeho prvá videokazeta bola Červená horúčava. „Kapitána Danka tam hral Arnold Schwarzenegger. Asi ma dobehla karma, že sa mi ten film páčil,“ uviedol.

Podľa Danka však bola politickou chybou komunikácia a „tlačová beseda s väčším množstvom vína, ako som si mal v ten deň dať“. „Som len človek. Uznám si chybu. Nemám z toho žiadnu majetkovú výhodu. Nepotrpím si na to, aby som mal hodnosti. Bral som to ako vývoj vojaka v zálohe. Ak som tým niekomu ublížil, alebo že som získal, čo mi nepatrí, tak sa ospravedlňujem. Som za všetko v živote pripravený niesť následky. Ak si niekto myslí, že toto ma vyfauluje z toho, čo robím, rešpektujem to. Som však rád, že gro našich voličov pri nás stále stojí,“ vyhlásil Danko. Danko tento rok čelil kritike, že ho minister obrany povýšil do hodnosti kapitána v zálohe.