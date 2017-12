Nie je dôvod obávať sa veľkých politických turbulencii v roku 2018, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico sa v roku 2018 neobáva veľkých politických turbulencií. Ako dnes povedal novinárom, dôvodom je napríklad schválený štátny rozpočet, ktorý už v minulosti označil za "tmel" vládnej koalície. „My pôjdeme ďalej a budeme si plniť programové vyhlásenie vlády," skonštatoval s tým, že uplynulý rok bol rok ako ktorýkoľvek iný. „ No ale je to iné, pretože boli sme naučení byť sami vo vláde a teraz sme tri politické strany, hľadáme cestu k sebe," uviedol Fico.

Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka bol rok 2017 veľmi dynamický. „Podarilo sa mnoho vecí urobiť. Jednak sa Slovensku darí, ale sú tu aj medzinárodné výzvy, ktorým treba čeliť," povedal s tým, že príkladom toho sú napríklad zahraničné misie slovenských policajtov. „Naši policajti slúžili napríklad na hraniciach s Tureckom v Bulharsku alebo v Macedónsku na hraniciach s Gréckom, kde sa snažili o to, aby sme naďalej dokázali veľmi dobre zvládať migračnú krízu, Ďalší sa pripravujú na výcvik pohraničných stráží v Líbyi, takže bude aj ten ďalší rok veľkou výzvou," uviedol minister. Garantovanie bezpečnosti občanov je podľa neho na prvom mieste a takisto schopnosť efektívne reagovať na prírodné katastrofy. „ Dôležité je, aby sme boli pripravení reagovať na všetko, čo nás čaká a garantovať našim občanom pokojný život," dodal Kaliňák.

Ďakujem každému, kto musí vo sviatočné dni pracovať

Fico ďakuje každému, komu pracovné povinnosti ukladajú pracovať aj vo vianočné dni. Novinárom to povedal dnes počas návštevy hasičskej stanice v bratislavskej Petržalke. Spolu s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom si okrem diskusie so službukonajúcimi hasičmi prezreli napríklad hasičskú techniku. „Je to naplnenie tradície, ktorú s pánom ministrom robíme každý rok," uviedol premiér. Zároveň skonštatoval, že „nastal obrovský posun, pokiaľ ide o hasičskú techniku a záchranu ľudí, životov a niekedy aj obrovských hmotných statkov". V tejto súvislosti poďakoval Kaliňákovi, ktorý sa podľa neho tejto problematike „vážne venuje". „Dnes keď navštívite hasičskú stanicu, zväčša nájdete modernú techniku, dobre pripravených ľudí, asi by sme ťažko zrátali hodnoty ľudské alebo majetkové, keby sme chceli zrátať, čo všetko hasiči už na Slovensku dokázali," zdôraznil.

Podľa ministra vnútra patrí vďaka „všetkým tým, ktorý cez sviatky strážia našu bezpečnosť", teda policajtom, hasičom záchranárom, lekárom sestrám, energetikom alebo napríklad zamestnancom v trojzmenných prevádzkach. Na adresu hasičov zdôraznil, že sa im vďaka kvalitnému výcviku podarilo skrátiť čas záchrany napríklad pri dopravných nehodách o 20 minút. „Aj preto dnes chceme vzdať hold a poďakovať sa za ich tvrdú prácu, ktorá nepozná sviatok ani deň ani noc," dodal s tým, že v dnešný deň slúži v rámci rezortu vnútra viac ako tri a pol tisíc ľudí.