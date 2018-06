Samozvaný kráľ Zemplína napísal z väzenia: Vážne obvinenia voči ministerke Matečnej

Vareha zo sabinovského väzenia napísal na Generálnu prokuratúru SR. Ako informuje denník Korzár na internete, svoj podnet nazval Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu a poukazuje v ňom na zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Spáchať ho mala ministerka Gabriela Matečná ešte v čase, keď šéfovala Slovenskému pozemkovému fondu (SPF).

Podnikateľ zo Zemplína hovorí o apríli 2005, keď jeho spoločnosť Galafruit&CO so sídlom v Malej Tŕni uzavrela nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom. Išlo o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v trebišovskom okrese s výmerou vyše 360 hektárov. Zmluva mala platiť do konca roka 2025, pričom pôdu vlastnili neznámi vlastníci. "Listom z 9. augusta 2013, doručeným spoločnosti Galafruit 8. októbra, SPF bez akéhokoľvek vysvetlenia a dôvodu od zmluvy odstúpil. Pritom žiadnym spôsobom nebolo uvedené, kedy a ako malo dôjsť ku skutočnostiam, zakladajúcim právo na odstúpenie od zmluvy. Zároveň bola spoločnosť Galafurit požiadaná o vypratanie pozemkov do konca októbra, teda v priebehu 23 dní," udáva v oznámení Vareha s tým, že SPF vtedy viedla Matečná.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Varehova firma na predmetných pozemkoch preinvestovala 40 miliónov eur do výsadby ovocných stromov, výstavby oplotenia, závlahového systému či oporných konštrukcií. Informovala o tom SPF a zároveň pozemkovému fondu oznámila, že po tom, čo odstúpil od zmluvy, začala pozemky obsadzovať spoločnosť zo Stredy nad Bodrogom. Na vstupných bránach ovocných sadov odrezala visacie zámky. "Následne sme sa dozvedeli, že s touto firmou zo Stredy nad Bodrogom uzavrel SPF na tieto pozemky nájomnú zmluvu. Jedným z jej spoločníkov je občianske združenie z Kežmarku, za ktorým stojí strýko Gabriely Matečnej," vysvetľuje Vareha.

Nepochopiteľný krok

Ako dodal, ovocné sady boli vo vynikajúcom stave a mali vysoké výnosy. "No keď firma M. vstúpila na tieto pozemky, začala vytrhávať stromy zo zeme, na čo podľa mojich informácií získala peniaze z eurofondov. Zároveň tieto prostriedky získala aj na výsadbu nového sadu, čo je minimálne v rozpore so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z eurofondov," opísal podnikateľ spoza mreží.

Zdroj: Foto: SITA

Podľa Varehu ide v tomto prípade o podozrenie z korupčného správania sa vtedajšej šéfky SPF, súčasnej ministerky, a tiež jej strýka. "Z uvedených skutočností vyplýva, že Gabriela Matečná, ako verejný činiteľ, zneužila svoju právomoc, keď protizákonne odstúpila od zmluvy o nájme len preto, aby svojmu príbuznému umožnila dostať sa k majetku v hodnote desiatok miliónov eur. Žiadam preto Generálnu prokuratúru SR, aby prešetrila uvedené skutočnosti a v prípade, že túto vec odstúpi inému orgánu, aby nad ňou vykonávala dozor," dodáva.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová potvrdila, že list naozaj dostali. "Podanie bolo 12. júna doručené na Generálnu prokuratúru SR a bude vybavené zákonným spôsobom." Redakcia denníka Korzár požiadala o vyjadrenie aj Slovenský pozemkový fond aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Odpoveď nedostala.