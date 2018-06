Žena našla v Brne zablatenú kabelku s tisíckami eur: Patrila Slovenke, za dobrotu na žobrotu

Zablatenú kabelku na brehu rybníka na juhu Brna si žena všimla uplynulú nedeľu večer pri venčení psa. Taška bola plná osobných vecí, žena preto zavolala na tiesňovú linku mestskej polície. "V kabelke strážnici našli slovenské doklady, platobné karty a tiež niekoľko balení rôznych liekov. Pri bližšom skúmaní objavil jeden z nich nenápadnú kapsu ukrytú v leme tašky, do ktorej si majiteľka kabelky schovala 7000 eur, v prepočte teda takmer 180.000 českých korún," uviedla hovorkyňa brnenských mestských policajtov Tereza Kadrnožková.

Nález hliadka odovzdala štátnej polícii kvôli dohľadaniu majiteľky. Nálezca môže podľa zákona žiadať až desatinu z nálezu, čo by v tomto prípade predstavovalo až 18.000 českých korún (700 eur).

Nálezkyňa sa odmeny nedočkala

Do redakcie sa nám ozvala nálezkyňa v Česka. Celú situáciu opísala zo svojho pohľadu. Kabelku aj s celou nájdenou sumou čestne odovzdala. Očakávala ale, že nálezne z takejto vysokej sumy jej právom patrí. "Mestská polícia Brno od toho dala ruky preč s tým, že všetko odovzdali štátnej polícii. A teraz začína celá komédia. Polícii ČR som volala, išla aj osobne, dostala kontakt.

Jeden jediný človek mi povedal, že mám zo zákona právo na odmenu. Zvyšok mi zaryto tvrdí, že o odmene počuje prvýkrát," rozpovedala nám na úvod Češka.

Kabelka bola podľa nej v hroznom stave. Ako opísala, plno ľudí by sa ani neodvážilo do nej siahať pri tom množstvo liekov a všetkého možného, čo v nej bolo. "Pretože to nebola lacná kabelka, myslela som, že je to zrejme lup z podniku, ktorý je neďaleko. Keď som videla doklady a platobné karty, tak som sa rozhodla zavolať políciu," opísala a so zármutkom dodala: "Teraz si pripadám pomaly ako kriminálnik, nikto mi nič nechce povedať, podľa polície nemám na nič nárok a kontakt na pani mi zo zákona vraj nesmú oznámiť. A vraj pani už prišla, aby si svoje veci prevzala."



Na mieste je vhodné spomenúť skutočnosť, že Slovenke ukradli kabelku na diaľnici z auta ešte uplynulý rok. "Pani po roku dostala všetky veci, čo som našla a so mnou sa štátni zamestnanci bavia ako so somárom," posťažovala sa žena. "Už nikdy to nebudem riešiť touto cestou, som akurát za blbca pred každým, koho stretnem," dodala.

Z celej situácie je nálezkyňa poriadne sklamaná. "Pre mňa je to sklamanie a naozaj zrážka s realitou. Mrzí ma, že ani pani na mňa nechcela zrejme kontakt, že len zhrabla doklady, peniaze a vrátila sa späť na Slovensko. Toto je moja skúsenosť s odmenou - s nálezným," posťažovala sa nám nálezkyňa.

Ľudia nájdené peniaze vracajú

Hovorkyňa brnenských mestských policajtov k prípadu nájdenej kabelky dodala, že peniaze vracajú ľudia rôznych vekových skupín, od malých detí cez ľudí v produktívnom veku až po dôchodcov, niekedy ide aj o tisícové sumy. Na každé tri nálezy verejnosti pripadá podľa hovorkyne zhruba jeden, ktorý je zásluhou priamo niektorej z hliadok brnenských strážnikov.

Jeden celkom mimoriadny prípad sa stal vlani na začiatku januára v Bohuniciach, kde strážnici pri obchôdzke našli pod zaparkovaným autom pánsku tašku. Bolo v nej okrem iného 1,75 milióna tureckých lír, teda v prepočte viac ako 11 miliónov českých korún (približne 428 tisíc eur). Majiteľ si tašku vyzdvihol ešte v ten istý deň.