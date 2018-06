Zvrat v prípade Inda obžalovaného z vraždy Braňa (†37): Prehovorili znalci, prekvapivé zistenia

BRATISLAVA - Hlavné pojednávanie so Slovákom s indickými koreňmi Nishitom, ktorý je obvinený z vraždy futbalistu Braňa v centre hlavného mesta, trvalo dva dni. Na druhý deň boli predvolaní aj súdni znalci, ktorí mali do prípadu vniesť viac svetla. Podľa nich nešlo o plánovaný úmysel.

V stredu pokračovalo pojednávanie s Nishitom obvineným z obzvlášť závažného činu vraždy. Ind však tvrdí, že konal v sebaobrane a mala ho napadnúť trojica mužov, ktorí ho bili a mali rasistické poznámky. Na pojednávanie boli predvolaní aj súdni znalci, ktorí mali do prípadu vniesť viac svetla.

Rodina nebohého Braňa prišla na obidve pojednávania

Druhé pojednávanie začalo o 09:30, Nishita opäť priviedli príslušníci justičnej stráže v putách. Súd sa začal vypočúvaním ďalších svedkov, medzi nimi aj muža, ktorý sa pokúsil dať nebohému Braňovi prvú pomoc.

Zdroj: Vlado Anjel

"Myslel som si, že nezvládol alkohol a zvracia. Až potom som uvidel, že je to krv. Kričal som na nich, nech ho položia a snažil som sa mu poskytnúť prvú pomoc," vypovedal svedok na súde. Podľa znaleckého posudku však Branislav nemal šancu prežiť ani pri poskytnutí rýchlej zdravotnej pomoci.

"Jedna rana bola hlboká 4 cm. Tá však zasiahla len svaly a žiadne životne dôležité časti. Druhá rana bola smrteľná, mala 10 cm. Zasiahla dve veľké cievy na krku, smrť nastala do niekoľkých minút," stálo v posudku. Podľa znalcov bol Braňo značne pod vplyvom alkoholu, preto prvú ranu nemusel ani zaregistrovať. "Alkohol značne otupuje zmysly, nemusel cítiť ani bolesť," vyjadril sa znalec na súde.

Prví dvaja znalci sa vyjadrovali aj k ranám, ktoré utŕžil kamarát nebohého Branislava, Ukrajinec Volodimir. Ani jedna nebola život ohrozujúca a nie všetky vznikli v osudnom momente.

Nishit nie je nebezpečný

Podľa znalkýň z odboru psychiatrie a psychológie vyšetrením neboli zistené sklony k agresivite. Ďalej uviedli, že jeho pobyt na slobode nie je pre spoločnosť nebezpečný. "Išlo o nahromadený hnev, útok nebol plánovaný. U obžalovaného sa nezistili žiadne závislosti, je to racionálny človek so silnými väzbami na rodinu," vyplýva zo znaleckého posudku. Nishit mal mať s Braňom a jeho partiou v osudný večer potýčku v jednom z bratislavských podnikov. Podľa posudku sa napätie stupňovalo celý večer až vyústilo do tragédie, pri ktorej prišiel o život Branislav. Podľa posudku si Nishit plne uvedomuje závažnosť svojho skutku a je pripravený niesť zodpovednosť.

Zdroj: Martin Bublavý

Rozpory vo výpovediach

Jeden zo svedkov pracuje v kabarete, ktorého bol zákaznikom aj Nishit. Jeho úlohou je volať ľudí do podnikov a tak sa v októbrový večer prihovoril aj Nishitovi. "Spomínal, že malo dôjsť k nejakému konfliktu a je možné, že niekomu ublížil. Bol opitý a ja som si myslel, že sranduje. Povedal mi, že ho napadli traja Slováci a dali mu pocítiť, že je cudzinec. Povedal mi, že on nie je vrah a pýtal sa ma, čo má robiť," povedal svedok. S Nishitom vraj komunikoval v angličtine.

K jeho výpovedi sa vyjadril aj sám obžalovaný. Tvrdil, že si nespomína, že by sa s ním tak podrobne rozprával, pretože si presne nespomína na to, čo sa deje. "Počúvam tu veľa zmiešaných informácií o tom, čo sa stalo, čo hovoria svedkovia. O veciach, ktoré majú z médií a o tom, čo sa stalo naozaj," reagoval Nishit.

Konal v sebaobrane

Na utorňajšom pojednávaní Nishit tvrdil, že konal v sebaobrane. Vypovedať odmietol s tým, že všetko podstatné už povedal. Rodina od neho žiada za nemajetkovú ujmu státisícové odškodné, to však Nishit odmieta.

Výrazne pochudnutého Nishita priviedli členovia justičnej stráže v putách. Zdroj: Vlado Anjel

Tvrdil, že ho traja chlapi začali urážať a šťuchať. Mali mať rasovo orientované poznámky. "Bol to rasistický útok," povedal Nishit na súde. Vypočuli aj viacerých svedkov, prítomný bola aj brat nebohého Braňa so svojou manželkou.

Ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na 8. augusta.