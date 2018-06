Rodinná dráma v Košiciach: Opitý muž napadol ženu a dve deti, zasahovať museli policajti

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, násilím ich odvliekol do domu, kde ich zadržiaval. Pomohli im policajti, ktorí vtrhli do domu. Ženu záchranári previezli do nemocnice na vyšetrenie. Muža museli spacifikovať donucovacími prostriedkami, bol agresívny a pokúšal sa o útek.

Pri dychovej skúške mu namerali 0,83 promile alkoholu. Obvinili ho z nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. Skončil v cele aj s podnetom na väzobné stíhanie. Hrozí mu trest na šesť mesiacov až tri roky. V minulosti už bol odsúdený za niekoľko, aj násilných, prečinov.