Pomôžte pri pátraní: Polícia hľadá muža na FOTO, kradol v hypermarkete a napadol ochrankára

Neznámy páchateľ v oddelení kozmetiky ukradol šesť zubných kefiek a holiaci strojček, vložil ich do tašky a bez zaplatenia prešiel cez pokladne. Tu už čakal pracovník SBS, no zlodej sa dal na útek. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, ochrankár ho pred hlavných vchodom chytil a muž ho dvakrát udrel päsťou do tváre. Tašku s tovarom za viac ako 455 eur pustil a ušiel. Neznámeho zachytili kamery. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jeho vypátraní, je možné oznámiť na linke 158.

Zdroj: SITA/KR PZ Banská Bystrica