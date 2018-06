Polícia zmlátila svedka: Unikla nahrávka, policajti sa dohadovali na správnej verzii

BRATISLAVA - Minulý rok koncom júla polícia počas výsluchu na stanici v Senci dobila Čecha Blažeja Svobodu. Ani nie do mesiaca vyšetrovateľ obvinil policajta Tomáša L. zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a mučenia a prípad mal v podstate rýchly spád. Dnes je však k dispozícii nahrávka, podľa ktorej mohlo všetko dopadnúť inak. Šéf seneckej kriminálky sa na nej dohadoval so svojimi podriadenými o ich "veľkom probléme".

Nahrávku, na ktorej sa šéf seneckej kriminálky dohaduje so svojimi podriadenými, zverejnil Denník N, ktorý ju má k dispozícii. Policajti sa na nej dohadujú o takej verzii, ktorá by sedela. Ide v nej o časy, ale aj o ich najväčší "problém". Blažeja Svobodu totiž dobili tak, že policajnú budovu opúšťal v noci s prederavenými ušnými bubienkami a ešte aj týždeň potom mal na tvári modriny. Pravosť nahrávky potvrdila bratislavská krajská polícia aj inšpekcia, ktorá sa prípadom zaoberá.

Nejde o časy, ale že bol doriadený

Policajta Tomáša L. obvinili zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a mučenia. Policajta chceli už predtým za agresivitu zo zboru vyhodiť. Svobodu mali fackovať, udierať a používať neprimerané praktiky. Vyšetrovanie však mohlo dopadnúť úplne inak. Na nahrávke sa šéf kriminálky v Senci Peter Horák pýta svojich kolegov, či už majú stratégiu.

Bolo to potom, čo Svoboda podal trestné oznámenie. Bolo im teda jasné, že sa prípadom bude zaoberať policajná inšpekcia. Na nahrávke sú aj hlasy ďalších troch policajtov vrátane obvineného Tomáš L. "Vy sa musíte dohodnúť. Nemôže byť tak, že dnes je to tak a zajtra ináč," presviedča Horák svojich podriadených. Podriadený uznávajú, že ide o veľký prúser.

- No dobre, a teraz čo ako? Nesedí ťo časovo alebo čo?

- Na časy je*te, tam je problém, že bol dojebaný. Ti hovorím, časy je*te, vy ste sa s ním oné, bavili a nespolupracoval, pi*oviny.

- Ale on spolupracoval práveže, stopercentne. Len to nechcel dať do zápisnice.

- No dobre, ale tak sa dohodnite na nejakú verziu, lebo počítam, že zajtra niekto vyštartuje, lebo všetci do toho je*ú.

- Dneska volala inšpekcia, aj tu boli.

- On kľudne mohol dostať nakladačku aj vonku na ceste na pumpu.

- No len to musíte zdôvodniť.

Slabé články dohody

Na nahrávke policajti hovoria aj o slabých článkoch dohody, ktorými sú kolegyňa a oznamovateľ trestného činu - otec. Ten nahlásil, že jeho manželka uniesla ich tri deti. "Keď povie pravdu, tak je to v pi*i," povedal šéf kriminálky na fakt, keby otec prehovoril. "On nič nevidel, Hukot počul, ale nevidel nič. Boli privreté dvere po celý čas," upokojujú ho ostatní.

Čecha Svoboda prišiel na policajnú stanicu dobrovoľne. Na výsluch ho zavolal vyšetrovateľ ako svedka v prípade údajného únosu troch detí. Policajtov však ubezpečil, že deti sú v poriadku, lebo sú so svojou matkou, ktorú poznal z cirkevného spoločenstva. To však má v Senci povesť sekty. Svoboda počas výsluchu opakoval, že deti nie sú ohrozené na živote. Výsluch sa začal o pol ôsmej večer. Po verbálnych útokoch prišli aj fyzické.

Idem za Robom

Pravosť nahrávky rozhovoru seneckých policajtov potvrdila bratislavská krajská polícia aj policajná inšpekcia. Je totiž súčasťou vyšetrovacieho spisu. Dohodu o spoločnej verzii sa šéfovi seneckej kriminálky nepodarilo presadiť, čo naznačuje aj fakt, že policajta Tomáša L. obvinili. Na stretnutí Tomáš L. spomína aj to, že sa má stretnúť s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. "Zajtra budem s Robom. Idem na jedno miesto, kde bude," hovorí obvinený policajt.