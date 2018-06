Prehovoril kamarát Henryho (†36): Takto mal prebiehať útok na neho, Juraj nemal zľutovanie

Tridsaťšesťročný Henry v piatok v noci oslavoval v bratislavskom Starom Meste narodeniny svojho kamaráta. V sobotu nadránom prechádzal po Obchodnej ulici, kde dve ženy začalo obťažovať niekoľko mužov. Filipínec sa ich zastal, pretože mu očividne správanie agresívnych chlapov prišlo nemiestne. To sa ale jednému z nich nepáčilo a začal na mladíka útočiť.

"Henry spolu s priateľmi chceli pred ním utiecť, no on (Juraj H.) ho stihol chytiť za ruku a stiahol k sebe. Útočník bol veľmi agresívny," povedal Topkám jeden zo známych obete. Potom už nasledoval hotový horor. Juraj sotil Henryho na zem a niekoľko minút ho mal kopať a biť do hlavy až do bezvedomia. "Určite bol jedným z motívov útoku aj rasizmus," doplnil náš zdroj.

Juraj H. je od piatka opäť zadržaný a obvinený zo zabitia. "Prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po preštudovaní spisového materiálu došlo k prekvalifikovaniu tejto trestnej veci na zločin zabitia," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Útočník bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. V súvislosti s týmto prípadom sa má budúcu stredu o šiestej hodine podvečer na bratislavskom Námestí SNP konať zhromaždenie.