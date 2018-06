Ďalší zvrat v kauze zabitia Henryho: Zmenená zdravotná dokumentácia, nemocnica to odmieta

BRATISLAVA - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) odmieta, že menili zdravotnú dokumentáciu zosnulého filipínskeho občana. Uviedla to hovorkyňa UNB Eva Kliská. Reagovala tak na príspevok na sociálnej sieti, v ktorom právnik UNB Daniel Zeman, avšak ako súkromná osoba, písal o zmenách v dokumentácii.

"Univerzitná nemocnica Bratislava celú záležitosť dôkladne prešetrila, v rámci šetrenia bolo zistené, že v žiadnom prípade neprišlo k zmene pôvodného zdravotného záznamu spomínanej osoby," informovala Kliská s tým, že zdravotný záznam pacienta bol doplnený o dodatok, čo je však pri rádiologických záznamoch štandardnou praxou. Zmena ukončeného lekárskeho záznamu v informačnom systéme dodatočne podľa jej slov nie je možná.

"Pri dodatočnom zistení informácie z lekárskeho vyšetrenia vrátane rádiologického vyšetrenia je bežnou praxou, že novozistená informácia sa zapíše do zdravotnej dokumentácie formou dodatku. Na takto vykonanom zápise je riadne vyznačený čas vykonania dodatku ako aj označenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý zápis vykonal. V žiadnom prípade nejde o manipuláciu zdravotnej dokumentácie," informoval zástupca prednostu I. rádiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB Vladimír Javorka. Ten dodatok k zdravotnej dokumentácii občana Filipín vypracoval.

Právny zástupca UNB Zeman na sociálnej sieti napísal, že "vlastnoručne musel brániť tomu, aby bola chalanovi menená zdravotná dokumentácia a aby do nej bolo napísané, že vlastne trpel vrodenou vadou mozgu a zomrel kvôli chorobe".

"Daný komentár bol písaný v rámci konverzácie s kamarátmi na stránke, kam majú prístup iba moji známi. Účelom komentára nebolo jeho zverejnenie alebo spôsobenie dnešnej situácie. Dnes sa uskutočnilo stretnutie všetkých zainteresovaných zamestnancov UNB s vedením, kde bola celá situácia riadne vysvetlená. Mrzí ma, že médiá niektoré informácie z komentára pochopili inak, než boli myslené a že som svojím neuváženým konaním spôsobil akékoľvek nepríjemnosti svojmu zamestnávateľovi Univerzitnej nemocnici Bratislava," uviedol Zeman.

Ako Kliská dodala, UNB je ochotná poskytnúť zdravotný záznam filipínskeho občana orgánom činným v trestnom konaní. Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.

Cséfalvayová chce, aby NR odsúdila prejavy nenávisti

Národná rada SR by mala odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie a nedávnu vraždu Filipínca Henryho. Myslí si to predsedníčka zahraničného parlamentného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), ktorý na začiatku júnovej schôdze navrhne poslancom, aby prijali odsudzujúce stanovisko.

"Útok na Filipínca Henryho, ktorý sa stal v Bratislave, ako aj iné prejavy nenávisti, xenofóbie a akéhokoľvek druhu neznášanlivosti voči iným ľuďom by nemali zostať bez odozvy. Možno si to ani neuvedomujeme, ale do sveta tým naša krajina vysiela negatívny signál, niekedy horší, ako je skutočnosť," uviedla Cséfalvayová.

Vyhlásením by NR SR mala podľa Cséfalvayovej ukázať, že "odsudzujeme čo i len verbálne útoky voči cudzincom či komukoľvek inému pre jeho národnosť, rasu, vierovyznanie, pohlavie a rôzne ďalšie veci, ktorými sa ľudia navzájom odlišujú".

Šéfka zahraničného výboru pripomína, že Slovensko žije v globálnom otvorenom svete. "Musí tu vládnuť právo, demokracia a tolerancia, nie nenávisť šírená hoaxmi na sociálnych sieťach a vyjadreniami niektorých politikov," doplnila. Slovensko musí podľa jej slov zostať slobodnou, liberálnou a otvorenou demokraciou, a tiež musí byť tolerantné a bezpečné.

"Ak budeme xenofóbiu a nenávisť, či už s kameňom v ruke na stanici alebo na Facebooku, odmeňovať verejnými funkciami, nepomôže nám ani policajt na každom rohu. Víkendový ohavný čin je výsledkom najmä legitimizácie extrémistov vo verejnom priestore, ktorá povzbudzuje šialené indivíduá k bezočivým skutkom," uzavrela Cséfalvayová.