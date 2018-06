Stáli pri ňom všetci svätí: VIDEO Vodiča zlisoval 46-tonový kamión, horor tesne pred domom!

Worawut Yuyatmak sa v nedeľu 27. mája druhýkrát narodil. Vodič (42), na ktorého sa vyrútil kamión, vyviazol len s ľahkými poraneniami.

Keď sa kamionista, ktorý stratil kontrolu nad riadením, nečakane vyrútil z križovatky, Worawut sa nachádzal len sto metrov od svojho domu. „Akonáhle som ho uvidel, ihneď som zastavil. Išiel ale strašne rýchlo. Keď kontajner padal priamo na mňa, stihol som len preskočiť na sedadlo spolujazdca a skrčiť sa,“ povedal otrasený Woravut.

Prepravný kontajner, ktorý vážil cca 46 ton, vozidlo priam zvalcoval. Ako zázrakom sa Woravut zranil len ľahko. Po hororovom incidente začal trúbiť, aby upútal pozornosť okoloidúcich. Záchranári ho z auta vyslobodzovali takmer tri hodiny. Následne bol prevezený do miestnej nemocnice.

„Videl som, ako moje auto vyzeralo. Nikto nechápe, ako som to mohol prežiť,“ priznal vodič s tým, že keby zostal sedieť za volantom, dopadol by oveľa horšie. Spomenul tiež, že v minulosti absolvoval školenie o tom, ako sa chrániť pri nehodách, ktoré sa mu teraz vyplatilo.

