Boss Černák píše list z väzenia: Nový šéf polície Lučanský a jeho temné tajomstvá, spojenie s mafiou

Z leopoldovskej väznice napísal najznámejší slovenský väzeň list ministrovi vnútra. Stalo sa tak po udalostiach, ktoré otriasli Slovenskom po vražde novinára a jeho snúbenice. List adresoval Tomášovi Druckerovi, ktorý pod silným tlakom okolností nahradil Roberta Kaliňáka.

"Píšem preto, nakoľko sa nedávno ku mne dostali informácie, že niektorí bývalí mafiáni, Ján Kán a spol. sa už tešia na výmenu policajného pezidenta, lebo vraj sa na miesto pána gen. Tibora Gašpara chystá ich človek, ktorým je práve gen. Milan Lučanský," napísal Černák ministrovi s tým, že na základe osobných skúseností má o Lučanskom "vážne pochybnosti". Vlastní nadriadení ho totiž mali podozrievať, že "osobne pomáhal mafiánovi Karolovi Mellovi skrývať sa v zahraničí". Do médií sa v tom čase Lučanský vyjadroval, že má informácie, kde by sa Mello mohol nachádzať, pričom na Slovensku už nebol. Bolo to v čase, keď už Lučanský prípad černákovcov nevyšetroval.

Karol Mello

Zlikvidované materiály, lebo Mello

Černák v liste poukázal na fakt, že Lučanský po tom, čo bol odvolaný z jeho prípadu, zlikvidoval nahromadené materiály. "Od roku 2005 vedel (Lučanský, pozn. red.), kde sú pochovaní poškodení, miesta mu ukázal Miloš Kaštan, ale Lučanský nekonal," napísal a dodal: "Takýmto jeho nekonaním došlo aj k premlčaniu trestného stíhania voči šiestim osobám, vrátane Jána Kána." Černák v liste ocenil prácu vtedajšie policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý podľa neho vytvoril adekvátne podmienky na vyšetrovanie najzávažnejšej trestnej činnosti aj napriek tomu, že sa ju Lučanský snažil zmariť.

Krok so zlikvidovanými materiálmi mu mnohí vyčítajú. "Chcem uviesť, že veci ako zápisky, poznámky, plány, fotky, dokumentovanie veci týkajúce sa vyšetrovanie trestnej činnosti M. Černáka, ktoré sme viedli, som si zobral so sebou, ale tieto som zničil po tom, ako som bol medializovaný v súvislosti s ujdením Karola Mella do zahraničia," priznal sa Lučanský.

Ján Kán

Lučanský Černákovi neverí

Černák v liste opisuje, ako mal Lučanský zariadiť, aby mu vyšetrovatelia neverili, keď prelomil mlčanie a začal spolupracovať na objasňovaní vrážd. "V čase, keď sa na základe mojich priznaní začínala vyšetrovať najzávažnejšia násilná trestná činnosť v dejinách SR, sa Lučanský osobne zúčastnil dvoch porád vyšetrovacích tímov, kde opakovane prítomným vyšetrovateľom zo svojej vtedajšej pozície viceprezidenta PZ (rok 2014) tvrdil, aby mi nič, čo budem vypovedať, neverili. Tento neprofesionálny prístup zvolil aj napriek tomu, že nevedel, čo budem vypovedať a ani nevedel, či moje tvrdenia budú podporovať aj iné vykonané dôkazy," uviedol Černák, ktorý sa podieľal na objasnení 22 vrážd z podsvetia v 90. rokoch.

Lučanský vypovedal ako svedok na polícii koncom uplnynulého roka v Černákovej trestnej veci. Vo výpovedi, ktorú má redakcia k dispozícii, priznal, že sa v čase, keď už neriešil Černákov prípad, dvakrát zúčastnil na poradách orgánov činných v trestnom konaní, kde uviedol, aby Černákovi neverili, lebo bude klamať. "Je pravdou, že som ich upozornil, že ich bude zavádzať. Skúšal to aj s nami počas vyšetrovania, avšak keď sme mu tie jeho klamstvá a lži vždy vyvrátili, tak rezignoval a sám uznal, že sa mu neoplatí klamať. Neviem uviesť konkrétne prípady, v ktorých nás Černák takto zavádzal," skonštatoval Lučanský.

Mikuláš Černák

Záhadné zbohatnutie?

Banskobystrický boss v liste ministrovi vnútra navrhuje preverenie majetkových pomerov Lučanského. "Bolo by vhodné preveriť, kedy sa začalo pánovi Lučanskému ako policajtovi dariť a či to skutočne nebolo v čase, keď jeho tím riešil trestnú činnosť skupiny černákovcov. Z celej skupiny obvinil len mňa a pár mŕtvych mafiánov. Ján Kán a ďalší si dodnes užívajú slobodu s nie malým kapitálom. Podľa mojich informácií pán Lučanský nebol do roku 2005 vôbec takým bohatým policajtom."

K svojim majetkovým pomerom sa na tlačovke, kde ministerka vnútra Denisa Saková predstavila nové vedie polície, Lučanský vyjadril. Ministerka sa ho zastala s tým, že prešiel finančnou kontrolou, čerstvo absolvoval bezpečnostnú previerku na stupeň "Prísne tajné" a prešiel aj detektorom lži. Lučanský deklaroval, že pôvod svojho majetku vie preukázať a vydokladovať.

Miloš Kaštan

Lučanskému Černákov prípad nadriadení odobrali

Lučanský vo svojej výpovedi opísal, ako pracoval na skupine černákovcov. Bossovi Černákovi neveril, na druhej strane sa s dôverou obracal na jeho niekdajšieho komplica Miloša Kaštana, ktorému priznali štatút utajeného svedka. Na základe spolupráce s ním vyšetrovatelia na čele s Lučasnkým odhalili pozadie niekoľkých vrážd. "Nikto nepočítal s tým, že po odsúdení M. Černáka budem ja, ako aj ostatní členovia tímu rozpustení, preradení na iné pracoviská a následne prepustení z PZ, tým pádom naša činnsoť skončila a mimo PZ som nemohol v tejto práci na vraždách M. Černáka pokračovať," vypovedal pred vyšetrovateľmi NAKA Lučanský a dodal: "Tím nebol rozpustený kvôli veci Černák, ale preto, že som mal rozpracovanú skupinu na území SR, ktorej sa pripisovalo najmenej 40 vrážd, ale vzhľadom k tomu, že pri dokumentovaní tejto trestnej činnosti by vyšli najavo aj skutočnosti, pri ktorých by hrozilo obvinenie aj pre niektorých predstaviteľov vtedajšieho vedenia PZ." (V tom čase bol policajným prezidentom Jaroslav Spišiak, pozn. red.)

Kaštan s políciou spolupracoval približne od roku 2003. "Miloš Kaštan do ochrany nechcel ísť. Ochrana sa mu zabezpečovala len operatívne. Ešte aj dnes, keď stretnem jeho manželku, tak sa opýtam, ako sa má," uviedol Lučanský na margo dobrých vzťahov s Kaštanom.