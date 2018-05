Tomáš zmizol v Taliansku za záhadných okolností: Doma ho čaká zúfalá žena so synčekom

ÚSTÍ NAD LABEM - Najhoršie dni svojho života prežíva mladá mamička Pavla. S milovaným Tomášom hovorila naposledy pred týždňom v noci na nedeľu. Muž odišiel za prácou do Talianska. Rodina a priatelia sú zúfalí. O Tomášovi nemajú žiadne správy už niekoľko dní.

Tomáš pracuje na severe Talianska ako zvárač. V Ústí nad Labem ho čaká jeho partnerka Pavla so spoločným synčekom. Naposledy s ňou hovoril uplynulý víkend, keď sa vybral do baru v meste Piedimulera na severe Talianska, kde pracoval. Milovanej ešte stihol poslať z baru fotografie, pred pol druhou v nedeľu v noci jej napísal, že už ide domov. To je zatiaľ posledná správa, ktorú od otca svojho dieťaťa dostala.

Pavle sa Tomáš na druhý deň neozval a nedvíhal ani telefón. "O pol piatej ho zdvihol nejaký Talian. Povedal niečo taliansky a zavesil. A telefón vypol," opísala českému denníku Aha! nešťastná žena. Ako informuje taliansky portál astampa.it, po Čechovi začala polícia pátrať. Zmiznutie nahlásili aj kolegovia, ktorým sa nepozdávalo, že Tomáš neprišiel do práce. Naposledy ho videli v sobotu v noci v dvoch baroch.

Posledná stopa

Do pátrania boli nasadené aj psy, ktoré zachytili stopu. "Posledná pachová stopa viedla od baru päť kilometrov ďaleko. Úplne inam, než býval. Doviedla ich do fabriky ku kanálu. Tam sa končí," opísala Pavla. Má obavy, že Tomáša niekto niekam uniesol. Pred jedným z barov Tomášov šéf našiel iba jeho bicykel.

Do Talianska za svojou láskou sa vybrala aj Pavla. Žiaľ, bezvýsledne. O smutnom osude informuje prostredníctvom sociálnej siete. "Láska, keď to čítaš, vráť sa prosím! Všetci na teba čakáme..." vyznala sa na facebooku s tým, že Tomáša veľmi miluje.

"Môžem potvrdiť, že v Taliansku zmizol Čech, ktorý má 26 rokov. Jeho rodina už bola v Taliansku vypovedať na polícii a je v kontakte s českou konzulkou," uviedla pre české médiá hovorkyňa ministerstva zahraničia Michaela Lagronová.