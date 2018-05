Tragická smrť dvojičiek: Bábätkám v rozhorúčenom aute zlyhali srdiečka, rodičia ich tam zabudli

Virgíniu v posledných dňoch sužujú extrémne horúčavy, ktoré pripravili o život 5-mesačné dvojičky. Rodičia po príjazde domov omylom nechali svoje dievčatko a chlapčeka vo vozidle SUV. Bábätká utrpeli v rozhorúčenom automobile zástavu srdca.

Automobil typu SUV, v ktorom rodičia zabudli svoje 5-mesačné dvojičky.

Na inkriminované miesto okamžite dorazili záchranné zložky, ktoré dvojičky previezli v kritickom stave do tamojšej nemocnice. Žiaľ, v nemocnici po pár hodinách lekári konštatovali ich smrť.

Matka dvojičiek.

Tragický incident má v rukách miesta polícia, ktorá si myslí, že nešlo o úmyselný trestný čin. „Myslíme si, že to bola nešťastná náhoda,“ povedal pre zahraničné médiá policajný dôstojník Frank Carpenter. Dôstojník však neinformoval o tom, v akej teplote a ako dlho boli dvojičky vo vozidle zatvorené.

Svedectvá ľudí zo susedstva sa prikláňajú k tvrdeniu polície, že išlo o nešťastnú náhodu. „Stala sa strašná tragédia a určite to nebol zámer,“ uviedla susedka. Polícia vypočula aj ďalších, no všetci potvrdili, že to bola bezproblémová rodina.

Vzhľadom k tomu, že vyšetrovanie stále prebieha, vyšetrovateľ odmietol tamojším médiám poskytnúť ďalšie informácie o prípade.