Nočná dráma na piešťanskom námestí: Syn poslanca zapletený do bitky, doráňaná dievčina

Incident sa strhol poslednú aprílovú sobotu na Námestí slobody v Piešťanoch krátko po 23. hodine. Udalosti predchádzal iný konflikt, o ktorom informoval portál piestanskydennik.sk. Na dvore rodinného domu grilovali dve rodiny. Jeden z prítomných mužov sa vybral na stanicu pre svoju mamu. Keď sa autom vrátili späť, na pozemok vošli aj štyria cudzí ľudia. "Medzi nimi bol aj podgurážený piešťanský právnik. Pýtali sa, kto pred chvíľou prišiel autom. Syn povedal, že on a nestačil ani zareagovať a dostal facku," opísal udalosť pre portál Milan.

Ďalší z mužov prítomných na dvore sa príbuzného zastal. "Tí, čo sprevádzali právnika, boli triezvejší a nechceli vyvolať bitku, tak svojho komplica zobrali preč," opísal ďalej Milan s tým, že začul ešte výhražné pokriky odchádzajúcich mužov. Milan si ale všimol, že na bratovom aute niekto manipuloval so spätnými zrkadlami a stieračmi. Brat sa preto vybral za partiou do podniku Monalisa opýtať sa, kto to bol. "Boli tam samí svalnáči, zhruba tridsať. Ani neviem, ako sa tam objavila moja 18-ročná dcéra Dominika. Z podniku vyletel ten opitý či zdrogovaný právnik, dcéru zdvihol a brutálne šmaril o zem. Pri páde na dlažbu jej praskla panva a dobitú mala aj tvár," opísal Milanov brat Pavol.

Syn miestneho poslanca

Podľa našich informácií je jedným do potýčky zapletených agresorov aj syn poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch Juraja B. Martin B. Práve jeho označili bratia vo svojej výpovedi za "opitého či zdrogovaného právnika", ktorý mladej žene ublížil.

Poslanec piešťanského mestského zastupiteľstva Juraj Brna

Na ulici nastal krik a chaos. "Bude odveta. Že nevieme, s kým sme si začali," doplnil Pavol. Bratia opísali, že v ten istý deň, ale skôr, sa mala strhnúť iná bitka, po ktorej skončil mladý právnik na ošetrení v nemocnici. Keď ho pustili, údajne vyvolal vyššie opísaný konflikt. "Piešťanská polícia vyšetruje uvedený prípad ako prečin výtržníctva, začala vo veci trestné stíhanie a vykonáva potrebné procesné úkony," informovala hovorkyňa trnavských policajtov Mária Linkešová.

Podľa hovorkyne zasahovali na mieste incidentu okrem hliadok mestskej polície, hliadky obvodných oddelení Policajného zboru z Piešťan, Vrbového a Leopoldova. "Situácia bola veľmi neprehľadná, okrem účastníkov incidentu bolo na mieste aj viacero okoloidúcich osôb, ktoré po policajtoch pokrikovali a policajti museli reagovať adekvátne situácii," opísala Linkešová s tým, že policajti po príchode na miesto situáciu upokojili a obnovili verejný poriadok. Jeden zo zasahujúcich policajtov privolal rýchlu zdravotnícku pomoc zo svojho vlastného mobilu, aby urýchlil jej príchod. Záchranári mladú ženu previezli do nemocnice. "Bližšie informácie k prípadu zatiaľ nie je možné poskytnúť," uzavrela policajná hovorkyňa.