Saharský piesok narobil vodičom poriadnu šarapatu: Jediná rada vám zabráni zničiť si auto

BRATISLAVA - V pondelkové ráno si našli majiteľa svoje autá v stave, o ktorom sa im cez víkend ani nesnívalo. Mnohí z nich využili pekné počasie a svojich tátošov v čase voľna "vygruntovali", aby už o pár hodín zistili, že to bolo úplne zbytočné. Saharský piesok spolu s dažďom totiž vytvorili na kapotách poriadnu vrstvu špiny, ktorá sa nedá zmyť len tak ľahko. Aby si vodiči svoje vozidlá pri čistení nepoškriabali, mali by dbať na dôležitú radu.

To, že sa saharský piesok dostane do atmosféry prostredníctvom silných vzdušných prúdov a dažďové kvapky ho znesú k zemi, nie je až taký ojedinelý jav, ako by sa mohlo zdať. V pondelok bolo však jeho množstvo také veľké, že na hladkých povrchoch, napríklad na karosériách áut, zanechal viditeľnú stopu.

Mnoho vodičov sa pokúsilo svoje autá očistiť už v rovnaký deň, no tí zaneprázdnenejší si odložili túto nemilú povinnosť až na nadchádzajúci víkend. Vyhli sa tak aspoň preplneným autoumyvárňam, ktoré začiatkom týždňa zaznamenali zvýšený počet klientov.

Zásadnou chybou pri umývaní takéhoto znečistenia je použiť naň priamo handru či špongiu, alebo zamieriť do automatickej autoumyvárne. Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že kefy odvedú všetku prácu za vás, mohli by ste svojmu vozidlu viac uškodiť, ako pomôcť.

Dobrou radou teda je najprv zmyť špinavý povlak poriadnym tlakom vody, na čo sú vhodné práve ručné autoumyvárne. Až keď sa zbavíte toho najhrubšieho nánosu, ktorého čiastočky by vám dokázali poškodiť lak, treba sa vrhnúť na buď spomínanú špongiu, alebo si zájsť predsa len na niektorú čerpaciu stanicu a nechať automatiku urobiť svoje.

Možno to znie ako z príručky pre totálnych laikov, ale mnohých vodičov by táto na pohľad "banálna" rada mohla uchrániť pred nepríjemnými následkami.