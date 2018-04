Bizarný prípad na Záhorí: Chlapec (14) sa chcel povoziť na aute, navyše nafúkal

Pozornosť policajtov upútala podozrivo pomalá jazda a takmer neviditeľný vodič za volantom. Keď vozidlo zastavili, z osobného auta na ich prekvapenie vystúpil iba 14-ročný chlapec. "Žiaka základnej školy podrobili orientačnej dychovej skúške a mladému 'vodičovi' namerali v dychu 0,28 mg/l alkoholu, čo je 0,58 promile," uviedla hovorkyňa.

Polícia ihneď kontaktovala rodičov a za ich účasti chlapca vypočula. Pred jazdou si mal dať jedno pivo a pomalou rýchlosťou stihol absolvovať trasu Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Senica. Počas jeho experimentu sa nikomu nič nestalo. V zmysle zákona sa chlapec dopustil priestupku v doprave a prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. "Vo veci priestupku mu chýbalo pár mesiacov a dovŕšením 15. roku veku by bol za jazdu pod vplyvom alkoholu už zodpovedný," doplnila Linkešová.

V správnom konaní hrozí dospelej osobe za jazdu pod vplyvom alkoholu pokuta do výšky 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do troch rokov, u mladistvých osôb je možné uložiť pokutu maximálne do výšky 300 eur a zákaz činnosti na jeden rok. "V prípade trestného činu nedali rodičia súhlas na jeho trestné stíhanie a preto polícia uvedený skutok v zmysle zákona odloží," spresnila hovorkyňa.