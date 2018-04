Strážnikom v Prahe skoro oči vypadli: Z kanála trčali nohy, VIDEO opitej dvojice vás dostane

PRAHA - Poznáte dve milé postavičky z detského seriálu Pat a Mat a ich večne nevydarené kúsky? Policajti zverejnili video dvoch kamarátov, ktorí by im ako z oka vypadli. S tým rozdielom, že mladíci z ulíc Prahy mali poriadne pod parou. Zaručujeme, že sa na nich dobre pobavíte.

Hliadke mestských policajtov v Prahe sa počas nočnej zmeny naskytol úsmevný pohľad. Z kanála trčali nohy mladého muža, ktorého sa pokúšal vytiahnuť iný mladý muž. Obaja však boli tak opití, že neboli schopní ani poriadne stáť, nieto si pomôcť. Ako informovali pražskí mestskí policajti na sociálnej sieti, do kanála spadol jednému z kamarátov mobil a kľúče od bytu. Boli príliš hlboko, preto jeden z nich do kanála vliezol. Dostať sa von už ale nedokázal a opitý kamarát to nedokázal tiež.

Pozrite si video, ktoré vás zaručene pobaví.

Obetaví strážnici ochotne pomohli, aj keď sa nezdržali smiechu. "Zachránený" muž strážnikom ďakoval, potom sa ale zarazil a povedal: "Dúfam, že to nebude niekde na sociálnych sieťach? Alebo viete čo, pošlite to tam, nech sa ľudia pobavia." Celý incident zaznamenali mestské kamery.