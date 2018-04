Smutný záver pracovného týždňa v Malackách: Na železnici prišla o život žena (†65)

"Podľa doterajších informácií rušňovodič osobného vlaku pri prechádzaní uvedeného úseku z Kútov v smere do Bratislavy spozoroval osobu ženského pohlavia vstúpiť do koľajiska. Aj napriek tomu, že použil výstražné znamenie a rýchlobrzdu, stretu vlaku so ženou už nedokázal zabrániť," uviedla policajná hovorkyňa.

Ohliadajúci lekár na mieste určil príčinu smrti, a to devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.