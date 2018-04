Slováci sa opäť vyfarbili: Nelegálne prevážali vyše sto šteniat a mačiek, odhalili ich v Nemecku

BRATISLAVA – Vyše sto šteniat a mačiek nelegálne prevážaných zo Slovenska do Španielska zadržala v utorok večer polícia pri juhonemeckom meste Ludwigsburg. Pri diaľničnej dopravnej kontrole policajti zastavili slovenskú dodávku značky Iveco, v ktorej objavili 93 šteniat rôznych plemien a 21 mačiek umiestnených v klietkach.

Ako na svojej facebookovej stránke informovala polícia z Ludwigsburgu, dvaja 22-roční slovenskí vodiči predložili očkovacie preukazy a európske pasy zvierat. Privolaný špecializovaný policajný úradník však vyslovil podozrenie, že vek zvierat deklarovaný v preukazoch nezodpovedá ich skutočnému veku.

Dodávku so zvieratami napokon eskortovala polícia k Veterinárnemu úradu v Stuttgarte, kde šteňatá a mačky vyšetrili a zistili, že psy boli príliš mladé na transport a mačky dokonca choré. Niektoré šteňatá mali podľa nemeckých médií hnačku, zlepené oči, boli podvýživené a traumatizované. Niektoré nemali ani päť týždňov. Sfalšované doklady policajti zhabali a ďalší prevoz zvierat do Španielska zakázali. Zvieratá taktiež zadržali a umiestnili do útulku. Veterinárny úrad už začal prípad vyšetrovať.