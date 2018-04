Najhorší pohľad pre rodičov: Takýto únos chlapčeka z postieľky nikto nečakal, smrť v studni

Malý chlapček spal v postieľke pod sieťkou proti moskytom. Skormútená matka polícií tvrdí, že k únosu došlo v doobedňajších hodinách, kedy sa jej opica mihla pred očami. „Opica sa vraj rýchlo vyšplhala na strechu a zmizla z dohľadu,“ informovala S. M. Baralová, policajná vyšetrovateľka.

Polícia preto začala rozsiahle pátranie. No v nedeľu 1. apríla sa dieťatko našlo, žiaľ mŕtve. „V nedeľu zahliadol novorodenca jeden z miestnych v studni, no bol už mŕtvy,“ dodala Baralová.

