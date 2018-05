Maloletá Izabela z Ekvádora nebola nikdy zverená matke, tvrdí právnik otca

BRATISLAVA - Údajne jej slovenským otcom neoprávnene zadržiavaná maloletá Izabela z Ekvádora nebola nikdy zverená matke. Uvádza sa to v stanovisku právneho zástupcu otca, Andreja Garu. Právnik uviedol, že neexistuje vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabela navrátená do Ekvádora.