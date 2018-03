Najhorší falšovatelia peňazí na svete: FOTO Polícia nechápe, takúto "bankovku" ste ešte nevideli

Traja muži z Popradu sfalšovali 200-eurovú bankovku

POPRAD – Nad organizovaným mužským triom z východu krúti hlavou aj samotná polícia. Verejne ich vyhlásila za najhorších falšovateľov peňazí na svete. Traja muži totiž zlepili dva papiere s veľmi nekvalitnou napodobeninou 200-eurovej bankovky, a to tak, že zadná strana bola dole hlavou. To však nebolo všetko. Na zlepenci bolo obojstranne napísané "This is fake". Najväčším paradoxom je, že týmto zdrapom papiera skutočne zaplatili. Fotky vás zaručene pobavia.