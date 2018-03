Zbesilá policajná naháňačka! VIDEO Polícia už vie, aký mal Košičan motív: Scéna ako z filmu

KOŠICE – Zbesilá naháňačka ako vystrihnutá z amerického filmu má svojho vinníka. Lukáš (30), ktorého pred týždňom v nedeľu naháňali policajti po celom meste, opakovane prešiel na červenú, vbehol do protismeru a vrazil do policajného auta, bol len sklamaný láskou. Keď ho kriminalisti napokon chytili, muž sa ich rukám bránil až do poslednej chvíle. Za jeho priestupok mu hrozí štvor- až 10-ročný trest odňatia slobody.

Nedeľňajšia policajná naháňačka, ktorá začala na Moldavskej ceste v Košiciach, vyústila do prekvapivého rozuzlenia motívu. Kriminalistom sa Lukáša (30) z okresu Košice okolie s dodávkou Citroën Jumpy, ktorý opakovane prešiel na červenú, jazdil v protismere a napálil aj do policajného auta, nakoniec podarilo zadržať. „Podľa medializovaných informácií za to mohlo sklamanie v láske,“ doplnila polícia na svojom Facebooku.

V predošlom článku sme vás informovali, že Lukáša v citroëne spozorovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá sa ho za pomoci výstražného svetelného zvukového zariadenia pokúšala zastaviť. Vodič však nereagoval a zrýchlil ešte viac. „Vodič však na výzvy polície nereagoval, prešiel s vozidlom cez obrubníky a deliaci ostrovček, narazil do dopravnej značky a ďalej unikal smerom k Amfiteátru. Počas svojej bezohľadnej a riskantnej jazdy nerešpektoval svetelné zariadenia, na viacerých miestach narazil do dopravných vodiacich dosiek a jazdil v protismere,“ opísala polícia. Lukáš následne narazil do policajného Volkswagenu Golf a zbesilo unikal ďalej.

Prečítajte si aj predošlý článok o košicej naháňačke:

„Policajné hliadky unikajúce vozidlo prenasledovali smerom na Námestie Maratónu mieru, kde vodič vošiel do protismeru, ďalej unikal po Gorkého ulici, vošiel na Tomášikovu ulicu, kde unikajúceho vodiča hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali za použitia donucovacích prostriedkov, nakoľko kládol aktívny odpor,“ pokračovala polícia s opisom udalosti.

Páchateľ po dychovej skúške nepreukazoval prítomnosť alkoholu a u vodiča bol vykonaný odber biologického materiálu, ktorý bude podrobený toxikologickému vyšetreniu. Policajti mu ihneď odobrali vodičský preukaz a predbežné škody vyčíslili na 4.500 eur. Pri incidente sa našťastie nikto nezranil. Za jeho počin mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.