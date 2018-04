Policajná naháňačka: VIDEO Košičan v poli nabúral do traktora, hrozí mu pobyt za mrežami

Policajná naháňačka v okrese Košice okolie

KOŠICE – Zbesilé policajné naháňačky na východe Slovenska neutíchajú. Ďalším expertom bol 23-ročný vodič, ktorý vo svojom audi unikal zákonu napriek tomu, že mal do januára 2019 zákaz šoférovania. No jeho túžba po adrenalíne ho nakoniec doviedla až k hrozivej nehode. Skončil prevrátený v poli po tom, čo nabúral do traktora.