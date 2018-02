Dievčine (†20) oznámili, že má pred sebou len 18 mesiacov života: Zomrela ešte v ten istý deň

Leanna Culverová vlani v marci požiadala snúbenca svojej sestry o stretnutie, pretože sa s ním potrebovala porozprávať. Anthony Grimmond prišiel po ňu na aute a išli sa previezť. Okolo jedenástej večer, keď ju viezol domov, však stratil kontrolu nad svojím Renaultom Clio po tom, ako mu do cesty vbehlo zviera. Stočil volant, aby sa mu vyhol a potom chcel pribrzdiť, no namiesto toho dupol na plyn, v dôsledku čoho vrazil do telegrafného stĺpa. Culverová pri nehode utrpela vážne pozranenie hlavy, ktorému na mieste podľahla. Grimmond sa zranil len ľahko.

Polícia dvadsaťsedemročného Anthony, ktorý si v čase nešťastia ešte len robil vodičský preukaz, na mieste zadržala. Bol pozitívne testovaný na marihuanu, hoci sa zmestil do povoleného limitu a taktiež priznal, že deň predtým sa predávkoval antidepresívami, keď užil až 28 tabletiek. Súd mladíka obvinil zo zavinenia smrti v dôsledku nebezpečnej jazdy. "Obvinený nemal sadnúť za volant predtým, než získa vodičské oprávnenie a on to vedel. Mal len dočasný vodičský preukaz, čakali ho ešte záverečné testy," zaznelo na súde v meste Maidstone, ktorý sa zaoberá prípadom.

Príbuzní nebohej uviedli, že Leanne v deň tragédie lekári oznámili, že má pred sebou len osemnásť mesiacov života. Trpela totiž nevyliečiteľným srdcovým ochorením. Osud, či skôr hlúposť muža, ktorý sa mal stať jej švagrom, jej však nedožičila ani to. Súd pokračuje.