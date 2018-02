VIDEO Súd s policajtmi, ktorí dokopali mladú vodičku: Jeden vinu oľutoval, dvaja ju popreli

Ku kopancom do mladej ženy, ktorá po zastavení z auta vyšla s rukami nad hlavou, navyše so strelným poranením hrudníka, sa na hlavnom pojednávaní priznal len Jaroslav V., ktorý svoje konanie aj oľutoval. ,,Bolo to citové rozpoloženie, stres. Je mi to veľmi ľúto, čo som spravil. Ľutujem to každý jeden deň, nikdy predtým som nič také nespravil,“ povedal.

Vysvetlil tiež, že počas naháňačky policajti nevedeli, kto sedí v unikajúcom aute, čo je to za človeka a či nie je ozbrojený. Ako policajt bol predtým za svoje pracovné výsledky mimoriadne povýšený. Ďalší dvaja bývalí policajti svoju vinu odmietli a na hlavnom pojednávaní nevypovedali. Súd tak čítal ich výpovede z prípravného konania, v ktorých sa priznali a skutok oľutovali. Ich obhajca Štefan Kočan zareagoval na ich postup na pojednávaní vypovedaním plnej moci.

Udalosť sa stala ešte v auguste 2016, keď chceli policajti v Trnave skontrolovať posádku vozidla Fiat Brava. Vodička najskôr zastavila, potom na jedného z policajtov namierila auto a vzápätí dupla na plyn. Policajti ju prenasledovali až do Maduníc, pričom strieľali do vzduchu aj na vozidlo. Keď vtedy 21-ročná vodička Michaela so strelným poranením hrudníka vystúpila s rukami nad hlavou, tak ju traja policajti kopali do nôh, chrbta aj hlavy. Obvinená z útoku na verejného činiteľa bola aj Michaela, s prokurátorom sa dohodla na trojročnej podmienke. Michaela sa dnes priznala, že nemá vodičský preukaz a v osudnú noc šoférovala pod vplyvom omamných látok. Na pojednávaní tvrdila, že policajti po nej strieľali aj po vystúpení z auta, pričom ju zasiahli do ucha.

Po tom, ako sa dostal na verejnosť videozáznam z neprimeraného zákroku policajtov, boli traja príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prepustení zo služieb polície. Po obvinení sa dohodli s trnavským prokurátorom na treste odňatia slobody na tri roky so skúšobnou dobou štyri roky. Generálny prokurátor dohodu zrušil, preto sa koná hlavné pojednávanie. Okresný súd v Trnave po vypočutí obžalovaných a svedkyne – poškodenej odročil pojednávanie na koniec marca.