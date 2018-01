FOTO Pomôžte pri objasnení nehody v Považskej Bystrici: Polícia hľadá svedkov, volajte 158

Ako informoval trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička, vodičovi Hyundai i20 pravdepodobne náhle vošiel do cesty Fiat Punto. Vodič Hyundai strhol riadenie, prešiel do protismeru a narazil do pouličnej lamy. Autá sa nezrazili. Prípadní svedkovia môžu akékoľvek informácie poskytnúť na linke 158.