Ďalšia tragická nehoda na Nový rok: FOTO Štefan (19) vrazil do stromu, Marianka (†17) neprežila

VRANOV NAD TOPĽOU - Nový rok sa stal tragickým aj pre dvojicu tínedžerov na východe Slovenska. Smrteľná nehoda si v okrese Vranov nad Topľou vyžiadala život iba 17-ročného dievčaťa. O dva roky starší vodič utrpel po náraze ťažké zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.

Nehoda sa stala v pondelok večer na Nový rok krátko pred 19-ou hodinou medzi obcami Bystré a Hermanovce nad Topľou. "Približne 250 metrov (m) pred obcou Bystré z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cesty, do priekopy, v smere svojej jazdy, kde po asi 20 m narazil prednou pravou časťou auta do stromu, v dôsledku čoho vozidlo vyhodilo na cestu. Auto ešte rotáciou odhodilo do protismeru a zostalo na kolesách," vysvetlil hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik.

Marianu už zachrániť nedokázali

Vodič (19) šoféroval vozidlo značky Volkswagen Passat. Zo zatiaľ nezistených príčin narazil autom do stromu, jeho 17-ročná spolujazdkyňa bola na mieste mŕtva."Po príchode záchranárov žena (17) nejavila žiadne známky života, lekár musel konštatovať smrť," potvrdila pre Topky hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Šoféra previezli s ťažkými zraneniami do vranovskej nemocnice. "Záchranári však do vranovskej nemocnice transportovali muža (19), ktorý si poranil hlavu. Bol pri vedomí," dodala.

Vodič mal ťažké zranenia s predbežnou dobou liečby približne osem týždňov. "Z tohto dôvodu nebol schopný vykonať dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholu a preto bol nariadený odber krvi," doplnil Džobanik. Nehodu vyšetrujú vranovskí dopravní policajti, ktorí začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola po nehode v tomto úseku neprejazdná. Podľa našich informácií išlo o 17-ročnú Marianu z Hanušoviec nad Topľou a 19-ročného Štefana.

Ide o druhú smrteľnú nehodu, ktorá sa stala v pondelok na Nový rok. Obeťou prvej nehody sa krátko po polnoci stala mladá 24-ročná vodička z Gelnice, ktorá po náraze vyletela z vozidla a takisto na mieste zraneniam podľahla. Nehoda sa stala pri Hlohovci.