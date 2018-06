Krásne Bondovo dievča je mŕtve: Pre toto si ju zapamätajú všetci

Dnes sa na oficiálnom účte herečky Eunice Gayson na Twitteri objavila smutná správa. Umelkyňa už totiž nie je medzi nami. Zomrela v piatok vo veku 90 rokov.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y