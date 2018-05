Radostná novina herca z Avengerov: Tretie dieťa na ceste!

"V meste máme novú šerifku a nie je väčšia ako sladký zemiak. Držte si klobúky," napísal herec k fotografiám, na ktorých má jeho manželka odhalené tehotenské bruško.

Päťdesiatročný Brolin sa s 31-ročnou Boyd, ktorá je jeho niekdajšou asistentkou, zosobášil v roku 2016 po troch rokoch randenia. Predtým bol ženatý s herečkami Alice Adair a Diane Lane. S prvou menovanou má dve dospelé deti - 30-ročného syna Trevora a 24-ročnú dcéru Eden.

Josh James Brolin debutoval v snímke The Goonies (1985). Nasledovali viaceré televízne filmy ako Finish Line (1989) a Gang In Blue (1996) a seriály Private Eye (1987 - 1988), Young Riders (1989 - 1992) či Winnetka Road (1994). Zlom v jeho kariére však nastal až v roku 2007, keď sa objavil v kritikmi oceňovaných snímkach V údolí Elah, Táto krajina nie je pre starých, Grindhouse: Planéta Teror a Americký gangster.

V roku 2009 ho nominovali na Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe životopisnej drámy Milk (2008). Okrem toho si zahral aj vo filmoch ako W. (2008), Wall Street: Peniaze nikdy nespia (2010), Skutočná guráž (2010), Jonah Hex (2010), Muži v čiernom 3 (2012), Lovci gangstrov (2013), Old Boy (2013), Predĺžený víkend (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014), Skrytá vada (2014), Strážcovia Galaxie (2014), Sicario: Nájomný zabijak (2015), Everest (2015), Ave, Caesar! (2016), Only the Brave (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) či Deadpool 2 (2018).